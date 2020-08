La cuarentena nos ha dejado conocer historias de todo tipo. Lamentablemente muchas de ellas se quedarán en nuestra mente por lo terrible de lo sucedido. Una mujer fue asesinada en plena clase virtual de su hija a través de Zoom y varios niños fueron testigos del siniestro hecho.

Ocurrió en Florida, específicamente en el área de Booker Park en Indiatown, el pasado martes 11 de agosto. La mujer, identificada como Maribel Rosado-Morales de 32 años, fue asesinada a tiros por una supuesta expareja mientras su pequeña hija de diez años tomaba su primera clase virtual del nuevo ciclo escolar.

De acuerdo con palabras del alguacil William Snyder al medio local NBC News, el asesinato tuvo lugar muy temprano, alrededor de las 8 de la mañana, y una maestra fue testigo del suceso. Escuchó primero una discusión doméstica, después varios insultos y finalmente miró a la niña llevándose las manos a sus oídos para taparlos.

MCSO on scene of a domestic related shooting in Indiantown, in the Booker Park area. One person has been shot, the suspect is in custody.

— MartinCountySheriff (@MartinFLSheriff) August 11, 2020