La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó sobre el asesinato de uno de sus elementos. En su boletín nada se comentó sobre lo sucedido con Alfredo Adame. Él, por su cuenta, dio detalles de los hechos.

De acuerdo con las autoridades de la CDMX, ayer (28 de septiembre) por la tarde, el Centro de Comando y Control (C2) Sur recibió el reporte de una agresión a disparos en contra de dos personas: un hombre, el cual murió, y una mujer que fue diagnosticada con “hemotórax con dos impactos por proyectil de arma de fuego en la línea media axilar”.

Foto ilustrativa: Pexels

Según el reporte de la SSC de la Ciudad de México, los hechos ocurrieron en las calles El Mirador y Cerrada de Mirador, colonia Ejidos de San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan.

“Testigos de lo ocurrido indicaron que dos personas a bordo de una motocicleta se aproximaron y uno de ellos sacó un arma de fuego y realizó las detonaciones, posteriormente, abordó una camioneta color vino conducida por otro hombre para darse a la fuga”.

Policías que estaban en las cercanías del lugar dieron con la camioneta. Según la SSC, cuando uno de los oficiales se acercó para tratar de detener el vehículo, sus tripulantes echaron éste contra el uniformado. El policía alcanzó a aventarse sobre el cofre para evitar ser arrollado, pero los sujetos dispararon en repetidas veces contra él. Todo esto quedó grabado por cámaras de seguridad.

Captura de pantalla

“El oficial fue atendido por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que lo diagnosticó sin signos vitales por lesión de proyectil en el costado derecho”, señala el comunicado de la SSC-CDMX, en el cual se informa que se logró la detención de uno de los agresores del policía.

En resumen: dos civiles fueron agredidos (uno de ellos murió) por sujetos armados que huyeron en una camioneta. Policías intentaron detenerlos, dejando como saldo un uniformado muerto.

¿Y qué tiene que ver en todo esto Alfredo Adame?

El presentador de TV entra en escena porque, al parecer, una de las agresiones ocurrió cerca de su domicilio y, viendo la “oportunidad”, intentó grabar a las personas heridas.

De acuerdo con Aristegui Noticias, el familiar de una de las personas que perdió la vida notó la inadecuada presencia de Adame y se le lanzó a los golpes. La versión del también actor es diferente.

Foto: Getty Images

“Llega un cuate en un coche con una mujer con un balazo en el hombro y dice ‘mataron a mi hermano y a mi mujer la quisieron matar’, fue un ataque directo y artero”, contó Alfredo Adame, quien aseguró que trató de ofrecer ayuda al hombre… sin embargo, éste no recibió nada bien el ofrecimiento.

“Me dijo ‘tú lárgate de aquí, hijo de la chingada, qué haces aquí, pinche chismoso’, y me tira un trancazo en la cara y me tira una patada (…) Llega uno por atrás, cobarde, que estaba con él a media calle y me avienta un campanazo que me causó una herida de 6 u 8 puntadas y posiblemente la retina me la desprendió”, contó Adame para Imagen Noticias.

Horas después todo lo sucedido, el propio Alfredo Adame anunció que presentó una denunca ante la Fiscalía de la CDMX.