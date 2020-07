En la mira: Asesor cercano a Donald Trump da positivo a COVID-19

Este día se dio a conocer que Robert O’Brien, asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio positivo en la prueba de COVID-19. Sin embargo, la Casa Blanca indicó que su contagio no significa un riesgo para el polémico mandatario o incluso para el vicepresidente, Mike Pence.

¿Cuál es el diagnóstico del asesor de Trump?

De acuerdo con información de Bloomberg, la Casa Blanca dio a conocer que Robert O’Brien tiene síntomas leves de coronavirus y que tomó la decisión de aislarse para seguir trabajando.

“No hay riesgo de exposición al presidente o al vicepresidente”, agregó la Casa Blanca por medio de un comunicado de prensa.

¿Quién es Robert O’Brien?

Robert O’Brien, es asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, tiene 54 años de edad y ahora es la persona más cercana al mandatario de Estados Unidos que tiene COVID-19.

No obstante, según fuentes de Bloomberg, desde la semana pasada el asesor está fuera de la oficina en la Casa Blanca.

¿Cómo contrajo COVID-19 el asesor de Trump?

Por otra parte, se sabe que O’Brien puedo contraer el coronavirus mientras tomaba unos días libres y pasaba tiempo con sus familiares.

También, de acuerdo a las fuentes de este medio, desde que le avisaron que tenía COVID-19, decidió aislarse en su casa, mientras sigue dirigiendo el Consejo de Seguridad Nacional y realiza la mayoría de su trabajo por medio de llamadas telefónicas.

Trump cancela convención en Florida

Recientemente, el 24 de julio, Donald Trump canceló uno de los eventos más simbólicos de su campaña por la reelección, la Convención Republicana de Jacksonville, en Florida, con la intención de que no siga aumentando el número de contagios de COVID-19.

“Miré a mi equipo y dije que el momento para este evento no es el correcto. Simplemente no es correcto. No hay nada más importante en nuestro país que mantener a nuestra gente segura“, señaló Trump en conferencia.

*Con información de Bloomberg