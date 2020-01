Seguramente en estos momentos la mayoría se está preparando para recibir al Año Nuevo, ya sea con las uvas en mano, utilizando los tradicionales chones rojos o amarillos, esperando para correr con la maleta o con cualquier otro ritual que tengan, estamos a nada de despedir este 2019 que sin duda ha sido uno de los años más movidos y que nos dejó muchas cosas. Pero en algunos países del mundo se nos adelantaron y ya están viviendo en el 2020, es por eso que acá les dejamos cómo fue que festejaron la llegada de esta nueva década.

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda fue uno de los primeros países en recibir al nuevo año y vaya que echaron la casa por la ventana para que todos sus habitantes tuvieron un espectáculo de aquellos. El principal evento se llevó a acabo en Auckland, donde aventaron desde el rascacielos Sky Tower un enorme juego de pirotecnia que iluminó por algunos segundos todas las calles de la capital neozelandesa.

Australia

Al igual que sus vecinos en Nueva Zelanda, los australianos también festejaron con fuegos pirotécnicos sobre la bahía de Sidney. Utilizando al icónico edificio de la Ópera, Australia inició el 2020 con un verdadero show de luces, a pesar de que hubo un llamado entre todos los ciudadanos para que no quemaran pirotecnia pues en las últimas semanas han tenido que lidiar con una serie de incendios en los alrededores.

China

En China ya están viviendo en el 2020 y lo recibieron de una manera sumamente extraña pues para ellos el Año Nuevo Lunar es el que festejan. Sin embargo, eso no quitó que se unieran a la gran mayoría del mundo para iniciar estos nuevos 365 días. En Taiwán lanzaron fuegos artificiales desde el imponente rascacielos Taipei 101, que desde su inauguración precisamente un 31 de diciembre de 2004 sirve como el lugar de este espectáculo.

Por su parte, la celebración en Hong Kong se tornó bastante complicada pues se mezcló con algunos manifestantes que desde junio están luchando por obtener un estado democrático. Lamentablemente y por motivos de seguridad, el tradicional show que se lleva a cabo en el Muelle Victoria de esta región quedó cancelada.

“Hong Kong protesters form a human chain on New Year’s Eve” https://t.co/EgRtQKVoI6 — Sovereign. Jarukeion Harris (@TheIndigoSon) December 31, 2019

Japón

Los japoneses siempre se han caracterizado por balancear perfectamente sus tradiciones con un festejo sumamente creativo. Para recibir el 2020, la mayoría de los ciudadanos acudieron a sus templos a rezar y prender incienso para agradecer por este 2019 y el primer año de la Era Reiwa. En Tokio también se reunieron cientos de ciudadanos cerca de Shibuya –una de las partes más concurridas de la capital– para realizar el tradicional conteo junto con figuras del ratón, animal que en el zodiaco asiático, se asocia con la idea de un nuevo comienzo.

Corea del Sur

Las calles de Seúl se llenaron de miles de personas que se juntaron para presenciar la tradicional ceremonia de tañido de campanas cerca del ayuntamiento. Cada año invitan a personalidades para que toquen las campanas y de esta manera puedan recibir el 2020, para este 31 de diciembre contaron con la presencia del lanzador de las Grandes Ligas, Hyun-Jin Ryu y Pengsoo, un enorme pingüino que se convirtió en una de las mayores estrellas de la televisión surcoreana.

Inglaterra

A pesar de todos los recientes hechos que han azotado al Reino Unido –con el Brexit y la reciente elección de Boris Johnson–, miles de ingleses se reunieron a orillas del río Támesis para tener un buen lugar y así festejar la llegada del año nuevo, pues desde el afamado London Eye y algunos otros edificios del Parlamento se lanzarían fuegos artificiales. Además y por primera vez en mucho tiempo se escucharon las campanadas desde el Big Ben, después de permanecer casi todo 2019 cerrado por restauración.

Francia

Bien dicen que al menos una vez en la vida tienes que visitar París, pero con las imágenes de su recibimiento al 2020 ganas no nos faltan de andar por ahí, pues cerca de medio millón de franceses se reunieron en los Campos Elíseos y en el imponente Arco del Triunfo para presenciar un espectáculo único de pirotecnia en vísperas de recibir el año nuevo. Ulalá, señor francés.