Antes y después: Así es como se ve un mes de guerra en Ucrania

El 23 de febrero pasado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el inicio de una “operación militar especial” en Ucrania que, según dijo, iba dirigida solo a puntos estratégicos y militares para desarmar al país. Mientras el representante ruso decía en el Consejo de Seguridad de la ONU que el objetivo no era la invasión y mucho menos los civiles, los primeros misiles comenzaron a caer en territorio ucraniano.

Desde entonces ha pasado un mes en que, de acuerdo con el registro del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, han muerto más de 953 civiles, de los cuales al menos 78 eran niños, y más de mil 500 heridos.

En redes sociales hemos visto fotografías y videos bastante horribles de cómo han quedado ciudades completas, teatros, centros comerciales, zonas residenciales, escuelas y hasta hospitales que han sido bombardeados.

Una de las ciudades que más ha sido atacada es Kiev, la capital de Ucrania. Hace algunas semanas el propio presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmaba que él y su familia eran los objetivos principales, además de la toma del palacio de gobierno. Pero esto no ha ocurrido.

Lo que si ha pasado es que caen misiles y explotan bombas en edificios residenciales y lugares públicos. Así es como se ve el centro comercial Retroville, ubicado en Kiev. En ese lugar perdieron la vida al menos 8 personas.

⚡️The video from a security camera of the Retroville shopping mall in Kyiv allegedly shows the recent attack in the capital’s Podil district.

El 18 de marzo pasado cayeron varios misiles en la comunidad de Vynohradar, distrito Podilskyi, en Kiev. Una persona perdió la vida y 19 resultaron heridas, entre ellos 4 niños. Acá podemos ver el antes y el después.

Otras de las ciudades que más han sido atacadas es Mariúpol, ciudad portuaria al sureste de Ucrania y en la región de Donestk.

Hace unos días un teatro de la ciudad, donde estaban refugiadas al menos mil personas, fue bombardeado. En el pasto, frente al lugar, se leía la palabra “niños” escrita con letras gigantes para notificar a los aviones de las fuerzas rusas que había niños dentro. Pero eso no bastó.

Las acusaciones por el ataque de este teatro fueron negadas por el Kremlin.

En esa misma ciudad el 7 de marzo pasado, un hospital materno-infantil fue bombardeado. Aunque la reacción de las autoridades rusas fue que todo se trataba de un montaje, que los heridos eran actores y que en el edificio solo había militares ucranianos “extremistas”, se verificó que sí hubo personas heridas y mujeres que estaban en labor de parto que resultaron muertas.

De ahí sale la foto de AFP de una mujer embarazada que rescataron en una camilla, que lamentablemente murió junto con su bebé días después.

Incluso, hay una fotografía que muestra una mujer, que fue identificada como una famosa influencia en Ucrania. Pero no fue un montaje, ella sí estaba embarazada y estaba en ese hospital durante el ataque.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022