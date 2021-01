Al menos 50% de contagios de COVID provienen de asintomáticos

No todas las personas que se infectan con el virus SARS-CoV-2, que provoca el COVID-19, desarrolla una enfermedad grave o presenta síntomas. Estos últimos casos son muy peligrosos ya que la persona al no tener síntomas, no sabe que está infectada con coronavirus y propaga el virus en mayor medida.

Recientemente los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos (en Atlanta) publicaron un estudio sobre la transmisión del virus por personas que no presentan síntomas nunca.

¿Cuál es el resultado? Resulta que la transmisión de personas asintomáticas representa más de la mitad de toda la transmisión, en los casos estudiados.

¿Que los asintomáticos, qué?

El estudio se basó en un modelo analítico de decisión que evaluó la cantidad relativa de transmisión en personas presintomáticos, que nunca presentaron síntomas y sintomáticos en una buena variedad de escenarios . En todos los casos el periodo de incubación se fijó en un promedio de cinco días, el periodo infeccioso en 10 días y la infecciosidad máxima entre 3 y 7 días después de contagio.

Se encontró que el 30% de las personas que se contagian de COVID nunca desarrollan síntomas pero son 75% tan infecciosas como aquellas personas que sí muestran síntomas.

Esto se traduce en que las personas asintomáticas pueden representar aproximadamente el 24% de toda la transmisión. Ya en general, se encontró que el 59% de toda la transmisión provino de transmisión asintomática, que incluye al 35% de personas presintomáticos y el 24% de asintomáticos.

En este mismo sentido, se estima que al menos el 50% de las nuevas infecciones por SARS-CoV-2 se originaron por exposición a personas infectadas pero sin síntomas.

¿Qué significa esto?

No es suficiente solo con aislar a las personas con síntomas de COVID para evitar contagios, sino que todas las personas sin excepción deben usar cubrebocas y mantener la sana distancia. Esto debido a que puede haber personas infectadas que nunca presenten síntomas pero que sí pueden contagiar.

Es por eso que es de vital importancia respetar las medidas de higiene y seguridad.