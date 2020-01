Se reporta ataque con misiles en Irak contra una base donde hay tropas estadounidenses

Hace unos minutos se acaba de dar a conocer que aparentemente fue atacada una base militar ubicada en la capital de Irak, Bagdad, en la cual se encuentran desplegadas tropas estadounidenses. Agencias de noticias de alto renombre como Reuters y AFP lo están dando a conocer de último momento.

#BREAKING Two rockets hit Iraq base where US troops deployed, security sources say pic.twitter.com/47iPymyFyR

— AFP news agency (@AFP) January 4, 2020