Lo que necesitas saber: El ataque contra Erik Catalán ocurrió cerca de Taxco, municipio donde el crimen organizado mantiene limitado el servicio de transporte público

Mientras las autoridades hacen nada para contener la violencia del proceso electoral, aquí seguimos reportando los lamentables casos. Esta vez fue en contra de un miembro del Partido Verde: Erik Catalán, quien es aspirante para el municipio de Iguala, Guerrero.

Policías que lo acompañaban resultaron heridos

Afortunadamente, aquí podemos decir “busca” y no “buscaba”, ya que el susodicho salió con vida. Aunque, bueno, será cosa de ver si, después de lo sucedido, Erik Catalán sigue en la contienda o aplica el comprensible “mejor me hago a un lado” (cosa que, al parecer, no sucederá).

“Les informo que me encuentro bien de salud en compañía de mi familia, seguiré trabajando para generar mejores condiciones de vida a la sociedad igualteca”, informó el propio aspirante del Verde al municipio de Iguala.

Erik Catalán, aspirante al municipio de Iguala / Foto: Facebook/rik.catalan.77

Atentado contra Erik Catalán sucede a días del asesinato del candidato del PVEM al municipio de Mascota, Jalisco

El precandidato al municipio de Iguala por el Partido Verde fue atacado por sujetos armados la tarde del sábado 3 de febrero. De acuerdo con los reportes, la agresión en su contra se dio mientras viajaba a bordo de un vehículo por la carretera Taxco–Iguala. El ataque fue repelido por policías estatales, quienes acompañaban al político y resultaron heridos al enfrentar a los agresores.

De acuerdo con Catalán, tras el ataque en su contra recibió apoyo de parte del gobierno del Estado de Guerrero. Además, el aspirante a presidente municipal de Iguala dio cuenta del estado de salud de los policías que enfrentaron a los sicarios: ambos “se encuentran estables”, aseguró.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores de Erik Catalán, así como el móvil del intento de homicidio. Las autoridades de Guerrero se limitaron a confirmar la agresión y a asegurar que se abrió una carpeta de investigación por lo sucedido.

El atentado en contra del candidato a Iguala, Guerrero sucedió a escasos días del asesinato de Jaime Vera Alanís, quien aspiraba a convertirse en abanderado, también del Partido Verde, para el municipio de Mascota, Jalisco. Afortunadamente, Erik Catalán no se convirtió en la víctima número 10 del proceso electoral.

Te puede interesar