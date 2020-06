Ataque en Glasgow deja tres muertos; responsable fue asesinado por policía

Mientras que en México se da a conocer el atentado contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, en otras latitudes también están pasando horas críticas. Caso de Glasgow, donde se reporta un ataque que, hasta el momento, ha dejado un saldo de tres personas fallecidas.

De acuerdo con medios internacionales, una persona agredió con un cuchillo a tres personas en las instalaciones de un hotel ubicado en el centro de Glasgow, Escocia. El sospechoso de haber cometido el ataque habría sido asesinado a tiros por la policía local, por lo que las autoridades señalan que la situación ya fue controlada.

Around 20 police vehicles, armed officers, sniffer dogs and riot shields are on the scene at West George Street in Glasgow. Lots of shouting and huge number of paramedics in hazmat suits @LBC pic.twitter.com/tY30DlToL3

Pese a que, al parecer, lo más crítico ya pasó, las autoridades han solicitado a la población evitar el lugar de los hechos, el cual se encuentra acordonado para dar lugar a las acciones de investigación.

"I saw people running out of the hotel with the police yelling 'Put your hands up'."

An eyewitness has told Sky news she saw "at least three" people being treated at the scene of an incident in Glasgow city centre.

More on this story: https://t.co/0s2aa8hSbZ pic.twitter.com/gLFSre11Ov

— SkyNews (@SkyNews) June 26, 2020