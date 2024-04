Lo que necesitas saber: Dos de los tres miembros del gabinete de guerra de Israel aseguran que un ataque directo contra Irán no está contemplado... pero, la declaración formal de esto todavía no llega. Benjamin Netanyahu es quien tiene la última palabra...

El fin de semana las alarmas en Medio Oriente se encendieron por el “inesperado” ataque de Irán contra Israel. Bueno, en realidad algo esperado, ya que se preveía una respuesta iraní tras el ataque a su sede diplomática en Damasco. En fin, el caso es que la ofensiva contra Israel ya concluyó y queda en el gobierno de Benjamin Netanyahu si la cosa sigue.

Foto: Reuters

Advertencia de contraataque va también para Estados Unidos

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Mohamad Hosein Baqer, dio por concluida la operación que se realizó en contra de Israel. En mensaje replicado en diversos medios, el general iraní advierte que, en caso de haber alguna respuesta a la ofensiva de su país, el contraataque será de mayor nivel. Un aviso no sólo contra Israel, sino contra Estados Unidos, quien durante mucho tiempo se ha mostrado como aliado del gobierno de Benjamin Netanyahu.

“Enviamos un mensaje a Estados Unidos diciendo que, si coopera con Israel en sus posibles acciones contra Irán, sus bases [aquellas ubicadas en zona en conflicto] no tendrán ninguna seguridad y lidiaremos con ellas”, advirtió Mohamad Hosein Baqer.

Irán justificó su acción hacia Israel y dijo que ya están ‘tablas’. Foto: Getty Images

En el mensaje que dio el jefe de las fuerzas de Irán, se dejó claro que la ofensiva del fin de semana fue la respuesta al bombardeo que Israel realizó a inicios de abril contra el consulado iraní en Damasco, en el cual murieron 12 personas, siete de ellas parte de la Guardia Revolucionaria.

Irán asegura que advirtió 72 horas antes del ataque… Estados Unidos dice que no

Mohamad Hosein Baqer calificó como “exitoso” el ataque de Irán contra Israel, toda vez que, según, se consiguió atacar a la base desde la cual despegaron las naves con las que las fuerzas del gobierno de Netanyahu bombardearon la sede diplomática iraní. Y nada más que eso. “Sólo se atacaron bases militares”, aclaró el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán.

El pasado sábado 13 de abril, Irán lanzó cientos de drones y misiles contra Israel… un ataque que tomó por sorpresa a varios, pero no a diplomáticos de países como Turquía, Jordania e Irak, quienes respaldan lo que asegura Irán: se avisó del ataque con 72 horas de anticipación.

“Éramos conscientes de las posibilidades. Los acontecimientos no fueron una sorpresa”, aseguró a Reuters una fuente diplomática turca, la cual asegura que, previo al ataque, se entró en contacto con Washington y Teherán. Al respecto, en Estados Unidos rechaza que haya existido dicho aviso.

Foto: Reuters

“Eso es absolutamente falso”, comentó un funcionario de la Casa Blanca, la cual señala que Teherán sólo avisó del ataque de Irán contra Israel una vez que éste ya había iniciado. Su objetivo era ser “altamente destructivos”, comentó a Reuters el funcionario estadounidense.

Gabinete de guerra de Israel sigue analizando respuesta a Irán

Si no hubo aviso formal, la amenaza del ataque finalmente ejecutado por Irán estaba ahí, desde hace varios días. Incluso medios de Israel replicaron las advertencias de Irán por la muerte de siete miembros de la Guardia Revolucionaria en el ataque a Damasco. En su momento, el jefe del ejército iraní dijo que los enemigos de su país lamentarían lo sucedido y advirtió que el daño sería “máximo”.

Daños por el ataque de Israel contra Irán / Foto: Reuters

De acuerdo con The Guardian, desde el sábado el gabinete de guerra de Benjamin Netanyahu se ha reunido en varias ocasiones. Hasta el momento, Israel no ha establecido cuál será su respuesta al ataque de Irán. La habrá, pero no se espera que sea con el objetivo de intensificar el conflicto.

Dos miembros de los tres que conforman el gabinete de guerra de Israel señalaron que una respuesta directa a Teherán no estaba en la mesa… Sin embargo, Netanyahu es quien tiene la última palabra y se espera una declaración formal. Mientras ésta llega, el mundo está en alerta máxima y una posibilidad es que escalen las ofensivas.

