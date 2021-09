Ataque terrorista en Nueva Zelanda deja 6 heridos, agresor fue abatido

El ataque terrorista fue perpetrado por un llamado “lobo solitario” en un supermercado ubicado en Auckland, Nueva Zelanda. La primera ministra, Jacinda Ardern señaló que el ataque fue ejecutado con una “violencia extremista”.

Según el reporte difundido por la policía local, un sujeto entró a un supermercado de Auckland, tomó un cuchillo de un estante y agredió a por lo menos seis personas. Rápidamente policías entraron en acción para impedir que el ataque pasará a mayores, abatiendo a tiros al agresor.

Tras este perturbador hecho en Nuevo Zelanda, donde ataques de este tipo no son cosa habitual, la primera ministra del país, Jacinda Ardern ofreció una rueda de prensa en la que calificó lo sucedido como un “atentado terrorista”.

Sin informar la identidad del agresor, Ardern señaló que éste ingresó a Nueva Zelanda proveniente de Sri Lanka, en 2011 (por lo que ya era considerado ciudadano neozelandés), y que ya contaba con antecedentes en los que había que poner atención: en mayo pasado, fue declarado culpable en un tribunal por poseer propaganda del Estado Islámico (ISIS).

Con base lo anterior, la fiscalía propuso que fuera juzgado bajo la Ley Antiterrorista, sin embargo el juez consideró que no había suficientes elementos para ello, así que nomás dejó el asunto en vigilancia policial las 24 horas del día; de hecho, por eso fue tan rápida la intervención de la policía: “cuando entró al supermercado lo estaban vigilando. La policía estaba con él en el momento en que esto sucedió”, aseguró la ministra de Nueva Zelanda.

Aunque ahora muchos dirán que hubiera sido más conveniente lo propuesto por la fiscalía, Jacinda Ardern defendió la determinación del juez. “Por ley no podíamos retenerlo en prisión. Si hubiera cometido un acto criminal que nos hubiera permitido encarcelarlo, así lo hubiéramos hecho. Desafortunadamente, no lo cometió”, señaló la primera ministra de Nueva Zelanda.

Ardern aceptó que el ataque perpetrado tiene toda la pinta de haber sido inspirado en las acciones del Estado Islámico, aseguró que el agresor era un “lobo solitario”, es decir, que no hay ningún grupo operando en Nueva Zelanda (al menos no identificado).

“Lo que pasó hoy fue despreciable (…) estuvo mal, pero fue llevado a cabo por un individuo, no una fe, no una cultura, no una etnia, sino una persona individual que estaba dominada por una ideología que no es apoyada aquí por nadie ni por ninguna comunidad”, aseguró Jacinda Ardern.