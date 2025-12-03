Lo que necesitas saber: El salario mínimo aumenta... y, según acuerdo con empresarios, los productos de la canasta básica no lo harán. Al menos, de cara a la temporada decembrina.

Como ya es tradición, el salario mínimo tendrá un levantón de fin de año. Ya fue anunciado formalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum y, bueno, para que vayan checando cuánto más aumentará la morralla en el monedero, aquí está la información.

Foto: Pixabay

Aumento será del 13%… ¿a cuánto equivale?

En su mañanera del 3 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el aumento al salario mínimo para el 2026, el cual será del 13%.

Con este ajuste, el salario mínimo general estuvo este 2025 en 278.80 pesos. Con el aumento quedará en 315.04 pesos diarios, lo que equivale a 9 mil 582.47 pesos al mes.

Foto: Pixabay

¿Para qué me alcanza con el salario mínimo?

Lo anterior es, como se indica, “en general”… sin embargo, lo general no lo es tanto y en la Zona Libre de la Frontera Norte el aumento al salario mínimo tiene su particularidad: será del 5%.

Así que quedará en 419.88 pesos diarios, lo que representará ingresos de 13 mil 409.80 pesos al mes.

Foto: Especial // El nuevo salario mínimo de 2025 y la canasta básica.

De acuerdo con el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, con el monto aprobado del salario mínimo se alcanza a cubrir lo de dos canastas básicas… siendo el objetivo que, para 2030, alcance para 2.5.

En el 2026, el salario mínimo habrá recuperado 154.2% de su poder adquisitivo, presumió el funcionario… claro, sin dejar de remarcar que esa recuperación se ha dado, principalmente, durante los gobiernos de la 4T (o sea, con AMLO y Sheinbaum).