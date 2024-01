Aumento al salario mínimo y pensiones: Las promesas de AMLO antes de dejar la Presidencia

Lo que necesitas saber: AMLO planea reformar el artículo 123 de la Constitución para garantizar que el salario mínimo nunca esté por debajo de la tasa de inflación, y también revertirá la contrarreforma de pensiones de Ernesto Zedillo

La cuenta regresiva para que AMLO deje la Presidencia ya está en camino… ahhhh pero antes de irse, López Obrador quiere dejar más reformas. Ahora promete que vendrán un par relacionadas con el salario mínimo y las pensiones.

Oh sí, AMLO buscará dejar garantía para quienes perciben el salario mínimo, así como para las personas a quienes se les entrega una pensión luego de su retiro. ¿Qué dijo y cómo va a estar la cosa? Hablemos brevemente de ello.

¿Cómo está eso de las reformas que promete AMLO para el salario mínimo y las pensiones?

Pues resulta que este domingo 7 de enero —durante su tradicional discurso ahora en el 117 aniversario de la huelga de trabajadores de Río Blanco, Veracruz—, AMLO prometió que antes de terminar su mandato, mandará dos reformas.

La primera buscará garantizar que el salario mínimo nunca esté por debajo de la tasa de inflación. Explicó que esto se lograría reformando el artículo 123 de la Constitución.

El objetivo será garantizar que quienes ganen el mínimo no pierdan poder adquisitivo cuando la inflación provoque un incremento en los precios de los productos y servicios.

“En 1980, el salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Cuando nosotros llegamos a la Presidencia, apenas alcanzaba para comprar cinco kilos de tortilla y, aunque hemos aumentado a más del 100 por ciento el salario mínimo, apenas y ahora alcanza para comprar 10 kilos de tortilla”, dijo con su clásico tono de voz.

También va por la contrarreforma laboral de Zedillo

Ya entre hartos aplausos, como que AMLO se nos inspiró y prometió la segunda reforma. Dice que va por la contrarreforma de pensiones de Ernesto Zedillo, vigente desde 1995.

López Obrador calificó como “injusto e inhumano” ese sistema de pensiones, pues los trabajadores no reciben la mitad del salario que ganaban cuando estaban en el mundo laboral. Por cierto, aquí te contamos cómo quedaron los pagos de la pensión para adultos mayores en 2024 a la espera de la reforma que promete AMLO.

“Hago también el compromiso con ustedes, me lo plantearon del sindicato de maestros y otros trabajadores. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones. Vamos a hacer una propuesta porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe su salario de cuando estaba en activo, sino la mitad (si le va bien)”

Como dirían por ahí, hasta no ver, no creer. Aunque hay lugares donde ya lo tienen como “héroe nacional”, por acá preferimos andar atentos hasta que sean hechos y no promesas. Junto a las mencionadas por AMLO, hay más reformas pendientes que esperamos vean la luz en 2024.

