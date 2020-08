Australia en “alerta máxima” por rebrote de COVID-19: toque de queda en Melbourne

Dos casos… sí, la confirmación de sólo dos nuevos casos de COVID-19 ha hecho que la región sur de Australia declare alerta máxima y, con ello, establezca medidas restrictivas que comenzarán a aplicarse a partir del este martes…

Y todo para que el resto del territorio no viva una “situación de desastre” como la que se encuentra Victoria… cuya capital, Melbourne, ya es considerada el foco de la pandemia en Australia, razón por la que desde ayer domingo impuso toque de queda.

Coronavirus: 671 new cases and seven more deaths in Victoria as the state's premier announces a state of disaster. Health Minister @GregHuntMP with a national COVID-19 update. #7NEWS https://t.co/LXfZtd1n06

Este lunes, las autoridades sanitarias de Australia anunciaron una serie de medidas de restricción para diversas regiones, especialmente en la zona sur, donde el COVID-19 había sido controlado y hoy se acaban de confirmar dos nuevos casos.

“[El COVID] ha estado ausente durante mucho tiempo en el sur de Australia, y no queremos ver que regrese (…) No queremos ver los tipos de bloqueos que se ven en Victoria, por lo que nos mantenemos al frente del juego para mantener a salvo a Australia del Sur“, señaló el primer ministro local, Steven Marshall.

De acuerdo con medios locales, entre las medidas de restricción que comenzarán a operar desde el mediodía del martes 4 de agosto en el estado de Australia del Sur están la disminución de gente permitida en reuniones (de 50 ahora sólo serán 10) y la operación de únicamente locales que cuenten con permiso especial. En algunos casos, sólo se permitirá actividades de actividades esenciales.

“Es decepcionante ver nuevos casos en el sur de Australia, especialmente debido a nuestras restricciones fronterizas extremadamente estrictas “, comentó la jefa de Salud Pública local, Nicola Spurrier. “Simplemente muestra cuán transmisible y qué tan rápido se puede propagar”.

Pero, mientras que casi todo Australia se la está llevando “leve”, en donde desde hace más de un mes viven en crisis y total aislamiento es en el estado de Victoria… muy especialmente en la capital Melbourne, donde este domingo las medidas restrictivas subieron al nivel 4, lo cual representa toque de queda para todos los habitantes.

El ministro de Victoria, Daniel Andrews, declaró a la entidad como “zona de desastre” y otorgó a la policía “poderes radicales” para hacer cumplir el toque de queda declarado en Melbourne, el cual operará de 8 pm a 5 am.

Claro, estas medidas tan drásticas no podrían no estar acompañadas de apoyo económico para los habitantes…

Y apoyo emocional y psicológico…

Living with the changes that coronavirus (COVID-19) have brought can been tough on our mental health. It’s important to take care of our mental health and be COVIDSafe.

Find out more at https://t.co/qfNyEj8vuK#coronavirusaustralia #covid19 pic.twitter.com/a5BF9fb2MC

— Australian Government (@ausgov) July 18, 2020