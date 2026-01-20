Lo que necesitas saber: La "Alerta Presidencial" es un sonido de 8 segundos con vibración, que no se la puedes poner a ninguna otra notificación dentro de tu teléfono. Tiene ese sonido —tan fuerte y característico— para que sea identificable, así como para alertar también a las personas con discapacidades visuales o auditivas.

Luego de habernos hecho sentir que estábamos a punto de una “Purga”, las autoridades federales han decidido que, pues sí, la “Alerta Presidencial” provoca la necesidad de un bolillito. Así que habrá cambios.

Alerta presidencial, sismo 2 de enero / Captura de pantalla

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones anunció que, en las próximas semanas, dará a conocer los lineamientos para que no una, sino todas las compañías telefónicas muestren el mismo mensaje a la hora que se active la “Alerta Presidencial”… la cual ya cambiará de nombre.

En su mensaje en redes, la comisión encargada de asuntos del espectro radioeléctrico, adelantó que se eliminará la leyenda “Alerta Presidencial” y, en su lugar, ahora los usuarios podrán leer… … … no, pues todavía no se sabe. Pero probablemente algo que deje de causar “confusión”.

Sismo 16 de enero 2026 / Foto: @ClaraBrugadaM

¿Confusión? Así es: luego de los dos sismos que se han registrado este 2026 (los cuales han activado la todavía vigente “Alerta Presidencial”), varios usuarios reclamaron que la presidenta Claudia Sheinbaum haya “bautizado” el sistema de alerta con su investidura. Propaganda, acusan…

Sin embargo, la “Alerta Presidencial” no lleva ese nombre porque así lo haya determinado Sheinbaum o cualquier otro integrante de la 4T: es un sistema de emergencia que se recibe directamente a través del Sistema Broadcast y, aunque tiene ese nombre, no tiene contenido político ni proviene directamente de presidencia.

Alerta Presidencial / Imagen: Captura de pantalla

“El término viene del estándar internacional de alertamiento temprano (…) en este sistema, las ‘Presidentials Alerts’ son las alertas de más alto nivel, que no pueden ser bloqueadas ni desactivadas”, explica la cuenta Prevención Mexicana.

Aunque, cabe aclarar también, que lo anterior también ha sido refutado: dicho Sistema Broadcast no se aplica de la misma manera en Estados Unidos… la alerta presidencial le llegaría sólo al Ejecutivo, a la población civil sería otra notificación (entonces, desde Presidencia sí se hace el cambio para que llegue la alerta como ha ocurrido)

Pero bueeeeno, por lo que sea… el caso es que se procederá a redactar un nuevo mensajito a la Alerta Presidencial, el cual será el mismo para todos los teléfonos de todas las compañías.