Lo que necesitas saber: Este espacio ubicado en Tlalpan responderá a la llegada de miles de personas a la capital del país y al posible aumento de faltas administrativas.

Por aquello de todo el relajo que se pueda armar en Tlalpan debido a la llegada de miles de visitantes para disfrutar del Mundial en el Estadio Ciudad de México, las autoridades habilitarán de manera temporal un Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como ‘El Torito’.

Y de una vez te vamos contando que en este espacio no habrá cena especial.

Imagen ilustrativa de ‘El Torito’ // Foto: Cuartoscuro.

Autoridades instalarán ‘Torito’ temporal en Tlalpan durante el Mundial 2026

Así como lo leíste. Debido a la llegada de miles de personas a la capital del país y el posible aumento de faltas administrativas, las autoridades habilitarán de manera temporal un “Torito”.

Fue mediante un aviso publicado en la Gaceta Oficial que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que se informó sobre esta instalación auxiliar que permanecerá vigente hasta el 31 de julio.

“Con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y de los eventos masivos nacionales e internacionales asociados a dicho acontecimiento, se prevé un incremento significativo en la demanda operativa del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México“, se lee.

El espacio estará ubicado en Avenida San Fernando número 1, en la colonia Tlalpan Centro I. La idea es recibir y atender a las personas que resulten detenidas durante las actividades relacionadas con la justa mundialista.

Foto ilustrativa: SSC CDMX // El menú que habrá en el Torito este 15 y 16 de septiembre de 2023.

¿Cuáles son los delitos por los que podrían llevarte a este ‘Torito’?

De acuerdo con las autoridades, el ‘Torito’ mundialista será utilizado para la recepción temporal de personas arrestadas, custodia administrativa, actividades de integración social, servicios médicos y apoyo logístico.

Y las principales causas de ingreso a este centro son: ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados, conducir en estado de ebriedad, impedir de cualquier forma el uso de la vía pública sin causa justificada o desacato a un mandato judicial.

Así que ya te la sabes. Considera todas estas faltas administrativas si no quieres pasar un mal rato en esta temporada de fiesta por el Mundial en nuestro país.