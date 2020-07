Momento de pánico: Avión de pasajeros esquiva a dos cazas de Estados Unidos

Los pasajeros del vuelo 1152 de Mahan Air, sufrieron momentos de terror cuando dos cazas de Estados Unidos se aproximaron demasiado al avión de pasajeros, provocando también varias personas heridas por la maniobra que tuvo que realizar el piloto para poder esquivarlos sobre el espacio aéreo de Siria.

Los pasajeros del avión pudieron grabar este momento angustiante. Sí, en uno de los videos se puede apreciar como la aeronave tuvo que girar drásticamente para poder esquivar a los cazas de Estados Unidos.

Israeli fighter jet flies close to #Iranian #Mahan airlines passenger plane over Damascus, makes it reduce altitude pic.twitter.com/GKc1Wio4l6

