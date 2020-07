¿Quién da más? Ofrecen por avión presidencial 120 mdd en efectivo y equipo médico

Para que no digan que ese tema ya se olvidó, el titular del Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS), Jorge Mendoza, se inventó una ofer… digo, dio a conocer que hay una nueva oferta por el rifa avión presidencial.

Durante la conferencia mañanera, el funcionario aseguró que hay una persona interesada en adquirir el avión presidencial que, desde hace varios meses, el gobierno de la 4T ha dejado al mejor postor. Nada más que hay un pequeño detalle: el posible comprador daría una parte en cash y la otra en especie.

“Recibimos una oferta para el avión presidencial por 120 millones de dólares que son 2 mil 697 millones de pesos. La oferta es en efectivo y en equipo médico”, anunció el titular de BANOBRAS.

De acuerdo con el funcionario, fue en abril pasado cuando les echaron el telefonazo pa’ ver si les latía el bisne por el avión presidencial. Sin embargo, parece que se van a esperar otro rato, para ver si llega alguien con una oferta más tentadora.

En fin, en lo que se deciden a soltar esa pin$%&/e nave que nomás hace polvo en los hangares, la administración de AMLO “dice” que también surgió un posible comprador de una de las aeronaves más caras de la flota federal. Se trata del Gulfstream G-550, por el cual ya hasta recibieron un depósito de 2.5 melones de dólares.

Ya se vendieron más de un millón de cachitos

Como seguramente saben, se arme o no se arme la venta del avión presidencial, éste se rifará… nomás que los ganadores no se llevarán ninguna pin$%e nave a casita. En lugar de eso, se les dará una módica cantidad… “módica”, porque ni siquiera será equivalente al precio del avión, ya que el premio mayor será dividido entre 100 posibles ganadores. De a 20 millones de pesos a cada uno, para que no se hagan tan fifís.

https://twitter.com/RuidoEnLaRed/status/1282654480090062848

En fin, respecto a la venta de billetes para la mentada rifa del avión presidencial, el director general de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, confirmó que hasta el momento se han vendido un millón 355 mil “cachitos”… los cuales apenas representan el 22.58% del total que hay disponibles.

Aunque se ve un poco lenta la venta, el funcionario aclaró que esto se debe a que en los últimos meses no se ha podido darle con todo a la promoción de la rifa… ya saben, por la pandemia. Pero ahora que ya se reactivó, van a ver cómo vuelan esas series. Como pan caliente, manos.