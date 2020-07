Avioneta se quedó sin frenos y sufrió accidente al aterrizar en Holbox con cinco turistas a bordo

Este sábado tuvo lugar un accidente muy aparatoso que por fortuna se quedó en eso, en lo aparatoso. Una avioneta tipo cessna donde viajaban al menos cinco turistas se quedó sin frenos cuando aterrizó en Holbox, Quintana Roo, y se fue a estrellar contra una barda.

Sucede que según reportan medios como El Universal, la avioneta llegó sin problemas a la isla y todo era miel sobre hojuelas. Tres turistas extranjeros y dos mexicanos, además del piloto y copiloto, estaban por concretar el aterrizaje en la pista del aeródromo de Holbox y fue entonces cuando los frenos fallaron.

#ÚltimaHora

Una avioneta al aterrizar se le acabó la pista y se estrella contra un campo deportivo de Softbol en la Isla #Holbox, pobladores auxiliaron al piloto. pic.twitter.com/tPN6aht7cx — TeoGomez (@TeoGomez72) July 25, 2020

La avioneta, con todos sus tripulantes al interior, se derrapó varios metros hasta cruzar un campo de softball y fue a estrellarse contra una barda del mismo. Por fortuna se reporta que ninguno de los tripulantes resultó herido o con lesiones luego del tremendo impacto que se dio la aeronave.

Idalberto Cetina Alcocer, alcalde de Holbox, aseguró que todos los turistas más el piloto y copiloto resultaron ilesos tras el accidente. Como dijimos antes, todo quedó en el susto de los tripulantes y la impresión de los pobladores que se acercaron a la avioneta luego del choque.

“Hay combustible, todos para afuera”, gritan tras despiste de avioneta en #Holbox este sábado pic.twitter.com/xfEL3r57MS — Julio César Solís (@jcsolis82) July 25, 2020

Elementos de la Policía de Holbox junto a personal de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar), atendieron a los turistas tras el impacto de la avioneta. “Bendito sea Dios no pasó a mayores. Lo que nos dice el Capitán es que estaban aterrizando bien, pero que se confió, los frenos no le entraron y se patinó hasta chocar (…) Yo quise que trasladaran a los pasajeros a una clínica, pero me dijeron que estaban bien, eso sí, asustados, pero no presentaban lesiones“, indicó el alcalde.