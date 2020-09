“Lo voy a seguir buscando vivo”: La lucha de don Clemente, papá de Christian, estudiante desaparecido de Ayotzinapa

“A mi hijo lo voy a seguir buscando vivo… no tengo restos, un cuerpo donde no sé, pueda ir a rezarle, hacerle una misa”. En julio pasado, don Clemente recibió la visita de dos funcionarios del gobierno de AMLO, quienes llegaron a Tixtla para darle información vital sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y, en especial, de su hijo Christian Alfonso Rodríguez Telumbra.

Con un informe sobre el hallazgo de piezas óseas en Barranca de la Carnicería, en el municipio de Cocula, Guerrero; el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y el titular de la Unidad para el caso Ayotzinapa de la FGR (Fiscalía General de la República) le dijeron a don Clemente que los restos de su hijo Christian habían sido hallados.

El lugar donde “un fragmento de dos gramos” fue hallado no era el basurero de Cocula, ni el río San Juan —donde los cuerpos de los 43 normalistas fueron incinerados y desechados, según la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Fue en Barranca de la Carnicería, a más de 800 metros del basurero de Cocula, donde peritos encontraron 15 piezas y de estas seleccionaron seis para su análisis genético. De este se desprendió el resultado de que un fragmento óseo correspondía a Christian Rodríguez.

A seis años de la desaparición de los estudiantes y Christian Alfonso, don Clemente aún tiene muchas preguntas y con el hallazgo de un fragmento de dos gramos, no hay nada definitivo. Esto es lo que el papá de Christian Alfonso nos contó desde Tixtla, Guerrero.

A seis años de la desaparición de Christian Alfonso Rodríguez, estudiante de Ayotzinapa

Para don Clemente Rodríguez, si bien el gobierno de AMLO muestra disposición en la investigación, hay pocos avances.

En cuanto al fragmento óseo encontrado en Barranca de la Carnicería, Cocula —y analizados en la Universidad de Innsbruck—, don Clemente hizo énfasis en que aún falta saber quién llevó los restos o cómo llegaron hasta ese lugar.

Es decir, faltan muchos datos para dar por hecho que Rodrigo no está vivo.

“No me molesté, pero sí me incomodó un poco el hecho de que ellos hablaban de restos”. ¿Por qué? Clemente Rodríguez piensa que esta información no es suficiente para descartar el hallazgo de Rodrigo con vida, primero porque sólo encontraron un fragmento de dos gramos y no hay más pruebas.

Además, poco se sabe del caso en su totalidad: quiénes desaparecieron a los muchachos y por qué, quién dio la orden para que el caso no se esclareciera y darle carpetazo con la verdad histórica —es decir, con una investigación deficiente y carente de pruebas sólidas.

“En esa postura yo me pongo, le he dicho al presidente que se agoten todas las líneas de investigación y que caigan los meros responsables, ustedes ya los tienen, al ejército no se le ha tocado, ni a la policía municipal, ni a la ministerial ni a Protección Civil”, insistió.

“Hay mucha responsabilidad”

La vida de la familia de Christian Rodríguez Telumbra cambió por completo después del 26 de septiembre de 2014 —fecha en que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron agredidos por la policía municipal de Iguala y luego fueron presuntamente entregados al cártel Guerreros Unidos, la madrugada del 27 de septiembre.

Desde esas fechas, don Clemente dejó su trabajo como repartidor de garrafones de agua y junto con su familia emprendió la búsqueda de Christian.

Ahora con la pandemia del coronavirus, algunas cosas han cambiado pero no la esperanza y lucha por conocer la verdad.

Hay un gobierno nuevo y nuevas rutas que seguir. Y para el gobierno de AMLO, don Clemente mandó este mensaje:

“A lo mejor él no tiene la culpa, el gobierno tiene la voluntad, lo que sí le exigiría que se faje los pantalones con el fiscal, que se ponga las pilas porque se le está yendo de las manos pues, muchos delincuentes… que le eche todos los kilos porque hay mucha responsabilidad que se echó encima, él sabía que cuando llegó al poder y llegó a tomar la Presidencia, llevó en sus manos esa encomienda”.

A la sociedad en general, don Clemente le pidió que no deje a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos y en la medida de lo posible, los acompañen siempre.