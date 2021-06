¡Siguen las buenas! Baja California aprueba el matrimonio igualitario

Apenas ayer el Congreso de Sinaloa aprobó el matrimonio igualitario de manera unánime y este 16 de junio se suma a la lista Baja California. Con 18 votos a favor, 4 en contra y una abstención, el pleno del Congreso de Baja California aprobó las reformas necesarias para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los dictámenes aprobados reforman el artículo 7 de la Constitución de Baja California, iniciativa impulsada por la bancada de Morena y que ya desde hace un año se había intentado pero no pasó.

Es importante mencionar que, antes de esta reforma, en Baja California se permitía la unión entre personas del mismo sexo cuando se tenía una recomendación de las comisiones de Derechos Humanos o bien con un amparo judicial.

Esta decisión, muy esperada, fue festejada por todos los activistas e integrantes de la comunidad LGBT que impulsaron la agenda por mucho tiempo.

