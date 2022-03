Balacera en carnaval de Yautepec, Morelos; nieto del alcalde es detenido por homicidio

No sólo AMLO tiene familia incómoda. El alcalde de Yautepec, Morelos, Agustín Alonso Mendoza, tuvo que hablar sobre la presunta responsabilidad de su nieto en una balacera registrada durante la realización del carnaval local. Asegura que no intervendrá a favor de él.

“Sabemos que se registró una riña, muy grande, pero no sabemos de dónde salieron las armas (…) yo soy respetuoso del estado de derecho, no se va a proteger a nadie; el joven es mi nieto, hijo de mi hija”, aceptó el alcalde de Yautepec.

La Fiscalía de Morelos confirmó el sábado la detención de Orlando Leonardo “N”, quien habría agredido a una persona la noche del viernes. Esto, durante los festejos que se realizaban en el municipio gobernado por su abuelo.

Según el reporte de las autoridades, Orlando Leonardo “N” encañonó a otra persona con un arma de fuego. Elementos de seguridad –que hacían su ronda como parte del operativo durante el carnaval– intentaron evitar los disparos, sin embargo, al acercarse el nieto del alcalde de Yautepec disparó el arma.

“El individuo accionó el arma en varias ocasiones contra el hombre, para posteriormente realizar disparos en diferentes direcciones y después huir del lugar”, señala el comunicado de la Fiscalía de Morelos.

Al momento de su detención, Orlando Leonardo “N” alcanzó a apuntar con su arma a elementos de Seguridad, por lo que estos pudieron actuar de la misma manera. No obstante, utilizaron “la fuerza mínima” para aprehender al ahora acusado de homicidio.

En rueda de prensa, el alcalde de Yautepec aceptó que su nieto se encontraba alcoholizado al momento del altercado. Además, aseguró que la celebración no iba a detenerse, sobre todo por el lado económico, ya que varios comercios buscan levantar sus ingresos en esta celebración, la cual tuvo que suspenderse en los últimos años por causa de la pandemia.

El alcalde de Yautepec aseguró que no intervendrá en favor de su nieto. De hecho, confesó que aunque quisiera no podría hacerlo: no tengo el suficiente poder para que su nieto evite enfrentar la justicia, señaló.

Por último, el alcalde comentó que buscará a los familiares de la víctimas, así como a los de las personas que resultaron heridas, para tratar de destinarles algún tipo de apoyo.