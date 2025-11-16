Lo que necesitas saber: De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado ingresó al evento y abrió fuego contra los asistentes y participantes del evento.

Lo que tenía que ser una tranquila carrera de caballos en Chihuahua terminó en tragedia, pues se registró una balacera en el lugar. Al menos 7 personas murieron y otras más resultaron heridas.

Balacera en Chihuahua // Captura de pantalla

Balacera en carrera de caballos en Chihuahua deja al menos 7 muertos

La violencia en el país no disminuye. Esta vez, ocurrió una balacera durante una carrera de caballos en las instalaciones del carril de carreras Santa Teresa, ubicado en la carretera Parral- Jiménez, en el municipio de Parral, Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos 7 personas murieron y el ataque ocurrió debido a que un grupo armado ingresó al evento y abrió fuego contra los asistentes y participantes.

Algunas versiones extraoficiales señalan a integrantes de La Línea como responsables de la balacera. Habrían dirigido el ataque contra miembros de Los Salgueiros, una familia que sirve como brazo armado del Cártel de Sinaloa.

¿Qué han dicho las autoridades al respecto?

Y aunque el ataque se registró la tarde de este sábado, las autoridades no han dado información sobre lo ocurrido y solo acordonaron el recinto para iniciar con las investigaciones.

Eso sí, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Parral pidió a la ciudadanía evitar viajar sobre la carretera Parral-Jiménez para su seguridad.