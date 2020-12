¡Wow! Encuentran una posible nueva especie de ballena en aguas mexicanas

Aunque en los laboratorios ya se analizan las muestras de ADN y se prepara una nueva misión en el Pacífico mexicano –de manera precisa, en la zona de las islas San Benito—, la expectativa del grupo de investigación integrado por la Sea Shepherd Conservation Society y la Conanp es alta, pues cree haber descubierto una nueva especie de ballena en aguas mexicanas.

Todo comenzó en noviembre pasado con una misión que tenía como objetivo saber qué rollo con el origen de una señal acústica no identificada. Y para salir de dudas, si se trataba de una señala emitida por el zifio de Perrin (una especie que sólo se ha podido observar cuando los cetáceos aparecen sin vida en las costas), el equipo partió hacia esta zona del Pacífico —las islas San Benito, ubicadas frente a la costa este de Baja California.

