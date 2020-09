Mundo enfermo y triste: 90 ballenas mueren en bahía de Tasmania, Australia

Activistas lanzaron una alerta sobre la situación de más de 250 ballenas piloto varadas en Australia —casi un tercio de este grupo ha muerto y los especialistas creen que será inevitable que más ballenas pierdan la vida mientras se lleva a cabo el rescate. ¿Qué pasó?

En el sur de Australia, cientos de ballenas se encuentran en problema, al permanecer atascadas en tres bancos de arena en Macquarie, bahía ubicada al oeste de Tasmania. Este caso se trata de alrededor de 270 que llegaron a la había y 90 han muerto. Ahora, los grupos ambientalistas buscan rescatar a 180 ballenas.

Por lo pronto, los activistas estiman que la labor de rescate de las ballenas —que miden alrededor de siete metros de largo y pueden pesar casi tres toneladas— tomará varios días.

Sin embargo, el temor radica en que no todas las ballenas que se encuentran atascadas en la bahía Macquarie sobrevivirán. ¿Por qué? Algunas están ubicadas en zonas inadecuadas para ser tratadas, además el tamaño también juega un papel importante, ya que al ser demasiado grandes se dificulta su rescate.

Esta no es la primera vez que sucede una situación de este tipo en Tasmania —una isla de Australia ubicada al sur del país— y en la bahía de Macquarie.

En los casos anteriores, la hipótesis que manejó la comunidad científica es que las ballenas piloto han llegado a la bahía por seguir a un líder desorientado por una enfermedad.

Es decir, las ballenas son animales sociales y si un miembro del grupo —que además es el guía— se desorienta y comete un error, como llegar a aguas poco profundas, el resto de las ballenas lo sigue y ahí el desastre.

This is a Tasmanian tragedy of mammoth proportions.

“Yesterday, the stranded whales were thrashing and making noise as they lay on the sand. Today they are quiet, some are dead, others are exhausted.”https://t.co/sVB2qNTPym

— Amber Wilson (@ambervwilson) September 22, 2020