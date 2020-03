A pesar de que el número de contagios de Covid-19 en Bangladesh llegó a los 39 casos confirmados al 26 de marzo del 2020, una cifra moderada a comparación de sus países vecinos, la propagación del nuevo coronavirus se extiende en un pestañeo. Pero, ante una escasez de recursos médicos, el gobierno bengalí ha puesto a disposición de la población de escasos recursos una isla desierta para que se alejen del coronavirus.

La isla Bhasan Char, de 40 kilómetros de extensión y previamente urbaniada por estar destinada a la reubicación de los refugiados rohinyas que permanecen en el país desde la persecución budista de Myanmar en 2017, pero tomando en cuenta la manera tan abrupta en la que va avanzando el contagio, los inmigrantes podrán esperar.

“Esto es para aquellas personas que no tienen un refugio seguro y que desean mantenerse a salvo, lejos del coronavirus. Hemos ofrecido una opción para que ellos vayan a la isla Bhasan Char”, explicó Shah Kamal, secretario del Ministerio de Gestión de Desastres y Socorro, aclarando que solo es una opción en caso de que alguien quiera confinarse en la isla durante el periodo de emergencia.

Pero eso no es todo, para las personas de bajos recursos que quieran mudarse temporalmente a la isla desierta, será como sacarse la lotería, de acuerdo con 20 Minutos, pasarán de no tener nada a vivir bajo un techo, cobijo y alimento seguro, los cuales serán patrocinados por el gobierno, quien espera trasladar a entre 10 y 25 mil familias, siempre y cuando presenten una solicitud al distrito respectivo y no presenten ningún síntoma.

No obstante, el dinero en este caso, no servirá de mucho. El doctor Poonam Khetrapal, director regional de la Organización Mundial de la Salud, advirtió en un informe, que varios países del sur y sureste asiático, incluyendo Bangladesh, se dirigen claramente hacia la transmisión comunitaria del coronavirus a menos que se tomen “medidas urgentes y agresivas”.

Y peor aún, el Instituto de Epidemiología, Investigación y Control de enfermedades (IEDRC, por sus siglas en inglés) es el único organismo aprobado por el gobierno para realizar las pruebas del COVID-19 y de acuerdo con la organización sin fines de lucro, ‘Global Voices’, solo cuentan con 2 mil pruebas y unas 200 camas destinadas al confinamiento de pacientes con coronavirus en el Hospital Kuwait-Bangladesh Friendship Government.

Ciertamente, ante el número de contagios en los países fronterizos, que superan los 81, 700 casos en China y más de 600 en la India, la administración del presidente Abdul Hamid, ha tomado medidas precautorias para disminuir la curva de contagio. Primeramente, prohibió los vuelos provenientes de Europa a excepción de Reino Unido y elevó la alerta sanitaria, implementando 14 días de aislamiento en todo el país.

Pero tal y como reportan algunos usuarios de redes sociales, la población se dio su tiempito para socializar en la playa viendo al mar, o contemplando de cerca la isla desierta para ver si se animan a mudarse, también se organizó una concentración masiva, para rezar por el coronavirus. Tal vez les caiga bien un cambio de aires, al menos, hasta que el COVID-19, los alcance.

“Echemos un vistazo a la situación. El Gobierno de Bangladesh les dio 14 días de vacaciones para que estén seguros en casa por el coronavirus. Pero están utilizando este tiempo para estar todos juntos en la playa de Patenga, Chittagong. Esto se llama Bangladesh”. Escribió Jabed Ahmed en su cuenta de Twitter.