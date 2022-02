Barbosa dice que no hay desapariciones en Puebla: “Las personas se ausentan voluntariamente”

Ya hacía tiempo que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, no se hacía notar por la forma de minimizar los problemas de la entidad. Ahora, ante el creciente número de desapariciones, así es como trata de que no se le presione para actuar.

Al ser cuestionado por el incremento de denuncias por personas desaparecidas, Miguel Barbosa pidió a la prensa y a la población no confundir ese delito con una simple ausencia. Según el gobernador poblano, esto último es lo que se da en la entidad: las personas se van por voluntad propia, pero luego regresan. Entonces, ¿para qué molestar a las autoridades pidiéndoles una investigación?

“No califiquen una ausencia como una desaparición. La mayoría de las personas que se ausentan vuelven a regresar y la mayoría de personas que se ausentan, lo hacen voluntariamente”, aclaró el gober de Puebla.

Sin ofrecer datos que sustenten sus alocadas declaraciones, así como cuando aseguraba que echarse un mole con guajolote servía para inmunizarse contra el COVID-19, Miguel Barbosa aseguró que “hay un alto rango” de personas que nomás se ausentan un rato, pero terminan regresando a sus hogares… o bueno, sí son pérdidas, pero luego las localizan. Pero no son personas desaparecidas.

“Así como lo preguntas tal parece que estuviéramos viviendo en un mundo de desaparecidos, ¿verdad?, y que ya no se encuentran, y no, no, no es así”, agregó.

¿En serio, sin nada que apoye sus dichos? Bueno… Según Barbosa, diariamente recibe un informe de la Fiscalía de Puebla sobre personas no localizadas y desaparecidas. Así es como puede decir que “la mayoría” de los casos que se reportan no deben ser clasificados como desapariciones: son ausencias, dice el gobernador.

De acuerdo con Proceso, tan solo en enero pasado fueron denunciados 30 casos de personas desaparecidas en Puebla. Casi un caso por día. Al parecer, la cifra no es para nada alarmante para Miguel Barbosa, quien retó a la prensa a señalar cuántos casos de desapariciones conocen… aparte de los que ya se constituyeron como un delito (los que ya se investigan). ¿Ya ven?, entonces el problema no es tan grave, según el gober.