Sin delicioso: Barbosa recomienda no ir a hoteles el 14 de febrero

¡Ni se emocionen! El gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, recomendó a toda la población de este estado a no acudir a hoteles y moteles el próximo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Sí, esto con la finalidad de que no se den más contagios de COVID-19, muertes e incrementen las hospitalizaciones por esta enfermedad.

Ah, caray… ¿Qué dijo Barbosa sobre asistir a hoteles?

En plena conferencia diaria que da el mandatario poblano, señaló que cada pareja correrá con sus propios riesgos, sin embargo, sí invitó a todos a ser precavidos contra el COVID-19 no dándole “vuelo a la hilacha” en hoteles hasta el siguiente año, pues por ahora solo hay tiempo para cuidarse.

“Las parejas que quieran jugar sus riesgos juegan, ni modo, ¿ahí cuál sana distancia?, pero ni modo que haya filas para entrar a hoteles y moteles; no, no, no, seguramente los poblanos y las poblanas tomarán una responsabilidad muy seria respecto de esas festividades. Cuídense, es lo que les digo a todos, vuelo a la hilacha el otro añito, ¿sale?, ahorita hay que cuidarnos”, comentó el “finísimo” gobernador de Puebla.

Sí habrá Miércoles de Ceniza

Por otra parte, con respecto a la celebración de Miércoles de Ceniza el próximo 17 de febrero, Miguel Ángel Barbosa declaró que la Arquidiócesis de Puebla y las iglesias no tendrán problemas en desarrollar los protocolos necesarios para esta festividad religiosa.

Eso sí, el mandatario estatal indicó que instruyó a Ana Lucía Hill Mayoral, titular de la Coordinación General de Protección Civil del Estado, a dialogar con las autoridades eclesiásticas de Puebla para prevenir nuevos contagios de COVID-19.