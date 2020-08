Barco financiado por Banksy para rescatar migrantes tuvo que pedir ayuda tras rebasar su capacidad

La ayuda humanataria es una de las mejores cosas que alguien puede realizar en esta vida. Brindar apoyo a personas que se encuentran en situaciones de riesgo por diferentes factores económicos, sociales y políticos, merece un gran aplauso y Banksy es un gran ejemplo de ello, pues un barco financiado por él se encuentra rescatando migrantes en el Mar Mediterráneo.

Se trata del barco bautizado como “Louise Michel”, el cual zarpó el pasado martes 18 de agosto en España y está decorado con algunas obras del famoso artista. El pasado jueves rescató a un total de 89 migrantes y la noche del viernes rescató a 130 más que naufragaban por el Mar Mediterráneo. Al salvar a esas últimas personas, el barco humanitario financiado por Banksy llegó a la cifra de 219 migrantes rescatados.

Esto puede parecer una buena noticia, y de hecho lo es, el problema es que tras su último rescate, el barco “Louise Michel” envió peticiones de ayuda puesto que se encontraba al máximo de su capacidad y el peso le impedía moverse para continuar su travesía.

🔴Alert! #LouiseMichel assisted another 130 people – among them many women & children – and nobody is helping! We are reaching a State of Emergency. We need immediate assistance, @guardiacostiera & @Armed_Forces_MT. We are safeguarding 219 people with a crew of 10. Act #EU, now! — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 28, 2020

El barco de Banksy se encontraba al máximo de su capacidad y con una persona fallecida

Lo peor es que la tripulación no sólo reportó que el barco se encontraba al máximo de su capacidad, también dieron a conocer en sus llamadas de auxilio que a bordo se encontraba una persona fallecida —quien fuera localizado así en los botes donde fueron rescatados los migrantes—, además de varios heridos por quemaduras de combustible.

‼️ There is already one dead person on the boat. The others have fuel burns, they have been at sea for days and now they are being left alone in an #EU (!) Search and Rescue Zone. Don’t let it become a body count. Do your job. Rescue them. — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 28, 2020

El barco de Banksy emitió horas más tarde una nueva alerta donde denunciaban que “nadie viene en nuestra ayuda”. En ese nuevo tuit compartieron que varias personas estaban experimentando traumas extremos y que era urgente que los trasladaran a un lugar seguro.

We repeat, #LouiseMichel is unable to safely move and nobody is coming to our aid. The people rescued have experienced extreme trauma, it’s time for them to be brought to a #PlaceOfSafety. We need immediate assistance. — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 29, 2020

Dos embarcaciones respondieron a la llamada de ayuda

De acuerdo con información de El País, la embarcación de Banksy sólo tiene capacidad para 120 personas, además de que cuenta con una tripulación de únicamente 10 individuos. A la petición de ayuda respondieron dos embarcaciones: una patrulla de la Guardia Costera Italiana, y el buque “Sea-Wacth 4”, perteneciente a la ONG alemana del mismo nombre.

El último reporte que emitió el barco de Bansky, es que 149 de los migrantes que rescataron fueron trasladados al “Sea-Watch 4”, el cual viaja ahora con 350 personas a bordo. Además, previamente el barco de la Guardia Costera Italiana se llevó a otros 49 migrantes, a los que consideró como los más vulnerables según medios locales. “Esto no ha terminado. Exigimos un lugar seguro para todos los sobrevivientes, ahora”.