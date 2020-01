Que no se hagan: Xóchitl Gálvez pide investigación de la evolución del patrimonio de Bartlett

¿Qué pasó con Manuel Bartlett? En diciembre pasado, la SFP (Secretaría de la Función Pública) concluyó que el funcionario no había incurrido en un conflicto de interés, enriquecimiento ilícito y ocultamiento de los conflictos de interés. Sin embargo, sigue la mata dando con el titular de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y esta vez la panista Xóchitl Gálvez presentó una solicitud ante la SFP para que no se olvide de Bartlett.

Según Gálvez, la SFP debe armar una investigación sobre la evolución patrimonial de Manuel Bartlett. Sí, una investigación acerca de los 37 años que el expriista lleva en la política mexicana y como servidor público.

O sea, que los muchachos de Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, no se enfoquen solamente en la gestión de Bartlett en este joven sexenio.

El día de ayer, la senadora del PAN dijo en una conferencia que la SFP puede investigar si los ingresos de Bartlett coinciden con las declaraciones patrimoniales declaradas. Ojo, la novedad de esta petición está en que se indaguen los movimientos del priista desde que comenzó su carrera como funcionario —por ahí de la década de los 70.

Y entonces, va de nuez: la exdelegada de Miguel Hidalgo presentó una solicitud para que Irma Eréndira Sandoval investigue a su colega peeeeeero con todos los registros de su carrera como funcionario, porque eso de contar nada más con datos de este sexenio no le cuadra. Más o menos esto es lo que dijo:

“Esta afirmación es un precedente peligroso para todas las investigaciones que se estén llevando a cabo en este momento respecto de servidores públicos que trabajaron en las anteriores administraciones”. Según Gálvez, lo que la 4T presenta es un “borrón y cuenta nueva” que alienta la impunidad de aquellos funcionarios que le hayan entrado a casos de corrupción.

Pero al final, la SFP determinó que Manuel Bartlett no mintió en sus declaraciones patrimoniales y aquello que quedó fuera, pues no era cosas del ocultamiento de los conflictos de interés, sino que el expriista no estaba obligado legalmente de dar cuenta de ello.