“Están muy inquisidores los adversarios”, critica Gutiérrez Müller en su disculpa

Dicen los clásicos “bien que sabes pedir, pero no dar”… y quién sabe si eso tenga que ver con el caso de Gutiérrez Müller, pero de alguna forma debíamos iniciar con la nota para informar que, luego de proteger sus tuits por la ola de críticas que desencadenó su desafortunada respuesta a una persona que le pidió atender a los padres de niños con cáncer, la “no” primera dama ya ofreció una “disculpa”.

Así, entre comillas… porque su disculpa inició con una crítica a la forma en que la banda reaccionó a su respuesta a la pregunta “¿cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer?” (atender de voltear a verlos, no de rifarse a curarlos… porque, para empezar, los padres no son los enfermos). “No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”.

Para Gutiérrez Müller, los que criticaron esta respuesta son considerados por ella como “los adversarios” de AMLO, nomás buscando por dónde atacarlo. Algo así dio a entender con su “disculpa” no tan “pública”, ya que su cuenta Twitter se encuentra protegida y puros cuates tienen acceso a sus mensajes. “Están muy inquisidores los adversarios de mi esposo, ¡por algo será!”, escribió la “no” primera dama del país.

Peeero bueno, luego de ese pequeño señalamiento, Beatriz Gutiérrez Müller dice que si por responder “no soy médico” ofendió a alguien… “disculpas”. “En cuanto a mí, sólo expresarles que soy profundamente humana y deseo el bien a todos, ahora y siempre”, agregó Gutiérrez Müller.

La polémica ganó

Ayer, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró el segundo aniversario de su triunfo en las urnas con un informe especial en el que, más que nada, (p)resumió todo lo que ha presumido en las mañaneras de las últimas semanas (quizás meses): ya casi se acabó la corrupción, es el presidente más atacado de la historia (según), ahí la llevamos en seguridad, vamos saliendo de la crisis y los megaproyectos (como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía) se hacen porque se hacen.

Pese a todo lo dicho en su informe especial y que se dio inicio al nuevo tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC… con todo y anuncio de encuentro con Donald Trump), Gutiérrez Müller fue la protagonista del día. Para mal. Incluso medios internacionales como The New York Times y Reuters reportaron la penosa conducta de la no primera dama. En fin, suerte para la próxima.