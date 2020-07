Una buena: Nace bebé hipopótamo en Zoológico de Zacango Edomex

Esta es una buena noticia para la preservación de especies —e implica grandes esfuerzos por parte del personal del Zoológico de Zacango Estado de México. ¿Qué pasó? Un bebé hipopótamo nació el pasado 13 de julio, generando un montón de expectativas entre los trabajadores del zoológico, pues deben chambear para que la cría logre alcanzar su desarrollo ante las pocas probabilidades de sobrevivir.

A pesar de que el nacimiento de este pequeño hipopótamo es una gran noticia para la preservación de su especie —hipopótamo del Nilo— hay retos que se deben superar para que el bebé sobreviva y alcance su plenitud. Aquí la historia de Tamba y su cría.

A 22-year-old hippo at a zoo in Mexico gave birth to a healthy baby pic.twitter.com/t34YZxMhim

— Reuters (@Reuters) July 21, 2020