Un día después, así luce Beirut: Hay más de 100 muertos y 4 mil heridos

A casi 24 horas de la enorme explosión ocurrida en Beirut, los números que parcialmente se dan a conocer apenas alcanzan a dimensionar la verdadera magnitud de la tragedia. Habrá que esperar más tiempo para conocer su verdadero alcance.

En sólo unos segundos la zona portuaria de Beirut quedó como si llevará años en guerra. La onda expansiva provocada por la explosión de más de 2 mil 700 toneladas de nitrato de amonio arrasó con casi todos los inmuebles de más de un kilómetro a la redonda.

Inicialmente se dijo que, producto de la explosión, alrededor de 75 personas habían perdido la vida. Luego de darse a conocer las primeras imágenes del desastre, era previsible que la cifra creciera y, luego de sólo unas horas, ésta ya va en 100. En lo que respecta a heridos, las cifras extraoficiales apuntan a más de 4 mil. Desgraciadamente, se prevé que estos números se incrementen, conforme avancen las labores de rescate en Beirut.

“Hay muchas personas desaparecidas hasta ahora. La gente está preguntando al departamento de emergencias sobre sus seres queridos y es difícil buscarlos durante la noche porque no hay electricidad”, comentó a Reuters el ministro de Salud, Hamad Hasan.

De acuerdo con El País, fue tal la magnitud de la explosión producida por el nitrato de amonio que el estruendo de ésta se escuchó hasta Chipre y Siria… y ni qué decir del “sismo” de más de 4 grados que provocó, el cual no sólo pudo sentirse desde Beirut hasta Israel.

Las autoridades siguen en alerta, debido a la gran cantidad de gases tóxicos que la explosión liberó. Debido a esto, mucha de la gente cuyas viviendas se ubican en los alrededores de la zona de desastre ha optado por abandonar la ciudad, ante el temor de que una replica de la explosión suceda en cualquier momento.

La migración obligada no sólo se debe a los gases tóxicos, ya que cientos de personas que lograron sobrevivir a la explosión lo perdieron todo. “Quien no ha perdido el trabajo, ha perdido a un familiar o su casa”, comentó para El País una mujer cuyo negocio quedo en ruinas.

Beirut resident Boulos Touma said he was looking up at the sky when the blast at port warehouse threw him off his feet. The 72-year-old rushed into his home to find his wife injured, 'covered in blood.' https://t.co/J53VlnPirk pic.twitter.com/deI3frty2Q

— Reuters (@Reuters) August 5, 2020