Y ahora: Bélgica y Países Bajos confirman casos de reinfección de COVID-19

Iniciamos la semana del 24 de agosto con una noticia desde Hong Kong, donde un equipo de investigadores dio a conocer el primer caso confirmado de reinfección de COVID-19. Sin embargo, no fue el único. En Bélgica y Países Bajos también se confirmaron este tipo de casos.

Por ejemplo, Países Bajos informó que un paciente —un hombre de la tercera edad con un sistema inmunológico un tanto deteriorado— contrajo COVID-19 por segunda vez. ¿Y en Bélgica?

Una mujer que ya había superado la enfermedad volvió a dar positivo a COVID-19, después de tres meses del primer contagio.

“Las infecciones respiratorias pueden ocurrir dos veces o incluso con más frecuencia”, dijo Marion Koopmans, asesora de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y del gobierno de la Haya, al explicar que este rollo no es algo inesperado, pues siempre hay una posibilidad de que una persona contraiga una infección más de una vez —y es posible que esto pase con el COVID-19.

Por lo pronto —y a diferencia de la Universidad de Hong Kong—, Países Bajos se reservó los datos del paciente en cuestión, ya que los investigadores necesitan saber más de esta reinfección.

En el caso de Bélgica, se dijo que la paciente tuvo una recaída tres meses después del primer contagio. ¿Y cómo saben que se trata de una reinfección?

Tanto en el caso de Países Bajos como de Bélgica, los equipos de investigación examinaron genéticamente los virus de estos casos y toparon que son cepas distintas al primer contagio.

Es decir, gracias a que los virus fueron secuenciados en esta segunda infección, los equipos toparon que se trataba de una cepa distinta a la adquirida por primera vez.

Marc Van Ranst, asesor sanitario del gobierno de Bélgica, dio a conocer esta noticia, que ha sido recibida por la comunidad internacional con incertidumbre —pues hay que considerar que aún se sabe poco del coronavirus, desde su transmisión hasta los rollos de inmunidad.

El virólogo y asesor del gobierno de Bélgica explicó que la paciente no ha presentado problemas de salud y su evolución ha sido favorable —con una síntomas leves y sin necesitar de hospitalización, tal como sucedió con el caso del joven de Hong Kong que volvió a infectarse tras un viaje a España.

En el caso del joven de Hong Kong, los investigadores piensan que se trata de una situación extraordinaria. Sin embargo, aún queda un montón por investigar sobre la duración de la inmunidad y los alcances de la vacuna contra el coronavirus.

Mientras se investiga a fondo las implicaciones de estos resultados, los investigadores de la Universidad de Hong Kong pidieron a todo mundo que use cubrebocas y siga con las medidas de higiene básica: lavarse las manos y aplicar la sana distancia.

Además, “dado que la inmunidad puede ser de corta duración después de una infección, también se debe considerar la vacunación para aquellos con un episodio de reinfección”. Es decir, la vacuna contra el COVID-19 resultará clave en la mitigación del virus.

@hkumed Microbiology found the world’s first documented #COVID19 reinfection case.

This suggests that “immunity can be short-lasting after natural infection” & “#SARSCoV2 may persist in the global human population” like common-cold related #coronaviruses.https://t.co/B6HsUsoWrk

— HKU Medicine (@hkumed) August 24, 2020