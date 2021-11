Biden pide calma ante variante Ómicron, “es de preocupación pero no para el pánico”

Tarde o temprano la mayoría de los países del mundo se enfrentarán a la todavía poco conocida variante Ómicron del COVID-19. Eso lo sabe el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que, desde su posición de líder mundial, lanzó este mensaje… a ver si así ya se dejan de lado los catastrofismos.

Desde la Casa Blanca, Joe Biden señaló que, efectivamente, la nueva variante del SARS-CoV-2 es de preocupar (tal como lo ha dicho la OMS), sin embargo, pidió no caer en pánico y, en lugar de eso, informarse con fuentes confiables y acudir a vacunarse.

“Tenemos la mejor vacuna del mundo, las mejores medicinas, los mejores científicos y aprendemos cada día”, señaló Biden ayer, 29 de noviembre, en su mensaje para pedir calma ante la actual situación de Salud mundial.

Estados Unidos es uno de los varios países del mundo que, ante la aparición de la variante Ómicron del COVID-19, anunció el cierre de sus fronteras para países de África (no todos, sólo una lista de nueve). Sin embargo, Joe Biden aclaró que esa será la única medida que se tomará al vuelo. La que sigan serán sólo con bases científicas.

La lucha contra el COVID-19 se basará en “acciones científicas e informadas, no en el caos y la confusión”, prometió el mandatario estadounidense en el mensaje en el que se hizo acompañar de la vicepresidenta Kamala Harris y el zar de la pandemia, Anthony Fauci.

