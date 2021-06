Biden no enviará vacunas a Venezuela (por lo pronto) y Maduro reclama

“No hacen más que demostrar su odio continuado hacia el pueblo”. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el propio Nicolás Maduro, así estuvieron las reacciones luego de que el gobierno de la República Bolivariana se enteró que Joe Biden no lo incluyó en la lista de los países que recibirán lotes de vacunas contra el COVID-19 —por ondas y problemas de transparencia en ese país.

Tiene poco —de hecho, fue ayer 3 de junio— que Estados Unidos anunció que donará 80 millones de vacunas contra el COVID-19 y que será distribuidas en todo el mundo, por ejemplo, para COVAX se destinará el 75%.

#3Jun El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, informó que por la “falta de transparencia del régimen de Maduro”, el país Suramericano no forma parte de la primera lista de naciones que se beneficiarán de las inmunizaciones contra el coronavirus. #TVV pic.twitter.com/FNXRhJQqdy

— TVV Noticias (@TVVnoticias) June 3, 2021

Peeeeeero, en la lista no está Venezuela —por lo pronto—, debido a la falta de transparencia en el gobierno de Nicolás Maduro.

Estados Unidos no incluyó a Venezuela en esta donación de vacunas

“Cuando anunciamos hoy que no había vacunas para donaciones para Venezuela, no quiere decir que jamás o nunca vamos a tener vacunas para Venezuela, es solamente que en esta primera ronda, Venezuela no está en esta lista.

¿Por qué? Porque carece de una transparencia, en este momento, de la entrega de vacunas a las personas que las necesitan”.

Y ya, con estas palabras James Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela, explicó que las vacunas no serán enviadas porque el gobierno de Maduro falla en cuestión de transparencia en la distribución de las dosis.

Aun con esta explicación, Nicolás Maduro y el Ministerio de Relaciones Exteriores salieron a acusar al gobierno de Joe Biden de “odiar” al pueblo venezolano —ya que las autoridades tienen que cargar con las restricciones impuestas en medio de la situación crítica que ha generado la pandemia y de por sí el raquítico sistema venezolano.

“Demasiada miseria de espíritu”, tuiteó Jorge Arreaza, del Ministerio de Exteriores de Venezuela, mientras que desde otra tinchera —una boliviana—, Evo Morales calificó a Estados Unidos de “mezquino” y pidió que la vida de las personas debe estar por encima de las diferencias políticas.

Sin embargo, el gobierno de Joe Biden dejó sobre la mesa que se trata de una primera entrega —e igual es posible incluir a Venezuela en otras rondas, pero lo importante para el gabacho es que Nicolás Maduro rinda cuentas y transparencia en la vacunación de los venezolanos y las venezolanas.

#Mentira ¿Le han donado a #Venezuela $1200 millones? ¿A quién, cuándo y dónde? Lo que sí han hecho es bloquear ilegalmente nuestros recursos, evitar que nos den financiamiento, que nos vendan insumos de salud, robar empresas y activos, para generar sufrimiento y dolor en el país https://t.co/yCKyCK4QG4 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) June 4, 2021

De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, hasta este 4 de junio Venezuela registró 238 mil 13 casos acumulados y dos mil 689 muertes por COVID-19.