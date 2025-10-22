Lo que necesitas saber: ¿Han escuchado un escándalo sobre el billete de 2000 pesos en México? Acá les contamos todos los detalles sobre un proyecto de 2018.

Desde hace varios años —2018, para ser precisos— en México se presentó una nueva familia de billetes en México. Comenzaron con la llegada de Benito Juárez al de 500 pesos y desde entonces, hemos ido conociendo todos los elementos e integrantes de la Familia G de billetes del Banco de México. Sin embargo, una de las dudas más grandes, está en el billete de 2000 pesos.

Billetes falsos de 2000 pesos generados con IA

Que si es sinónimo de inflación, que por qué no se ha presentado; o que, si nadie acepta los de mil pesos, pues menos van a aceptar los de 2000 pesos.

Billete de 2000 pesos es apenas un plan

Esta es una de los principales asuntos que necesitamos seguirle el paso.

Como les contamos desde 2018, existe un plan para que el Banco de México desarrolle un billete de 2000 pesos en caso de ser necesario.

Verdades, mitos y mentiras del nuevo billete de 2000 pesos en México // Foto generada con IA

Desde que se presentó la Familia G de billetes —que son los que utilizamos regularmente en nuestra vida diaria—, las autoridades monetarias avisaron que “sólo se emitirá si se considera que dicho billete se requiere para satisfacer las necesidades de los usuarios”.

La intención es que, si lleguen a ser necesarios como en el caso de una inflación marca diablo, Banxico tenga todo lo necesario para desarrollarlos.

¿Cómo se va a ver?

El chiste de este billete de 2000 pesos es que siga la misma temática de diseño que todos los billetes de la misma familia.

De frente, tendrá personajes históricos relacionados con una época específica. De espaldas, tendrá un lugar reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial, en compañía de fauna y flora local.

Los personajes y figuras del billete de 2000 pesos

Al billete de 2000 pesos le toca la época del México Contemporáneo (siglo XX).

Rosario Castellanos // Foto: Secretaría de Cultura

Entonces, traerá a Rosario Castellanos y a Octavio Paz en la portada. Al reverso, a este billete le tocó representar las selvas secas mexicanas y decidieron ponerle un paisaje agavero de Tequila. En cuestión de flora traerá un agave y de fauna tendrá un lindo murciélago magueyero.

Por favor, pónganlo de lejos // Foto: DGCS UNAM y M. Tschapka

Verdades y mentiras del billete de 2000

Aunque ha hecho mucho ruido en los últimos días —sí hace mosca que veamos un billete de tan alta denominación—, la realidad es que sabemos del proyecto del billete de 2000 pesos desde 2018.

Otro punto, que vale la pena mencionar, es que los billetes que hemos visto no son diseños oficiales —o al menos presentados—, pues se trata de un anteproyecto en el Banco de México. Sabemos quiénes o qué figuras veremos, pero no conocemos todos los detalles.

Foto: Elena Garro y Octavio Paz, Barcelona, España, 1937. En Yo solo soy memoria vía Zona Paz.

Ahora, también vale la pena aclarar que no es un rumor.

No es una noticia falsa, ¿saben? Aunque no se ha presentado o no tenemos la certeza de que exista, es una realidad que el Banco de México tiene el proyecto de hacerlo de ser necesario.

Un último dato curioso sobre el billete de 20 pesos

Seguro han visto noticias recientes sobre la desaparición del billete de 20 pesos.

Y esa es una noticia verdadera, de hecho, en el mismo anteproyecto presentado en 2018 por el Banco de México sabíamos que “gradualmente dejará de circular como billete y se sustituirá por moneda”, como está sucediendo en 2025.