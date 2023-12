Lo que necesitas saber: Una de las peticiones del sindicato independiente del Colegio de Bachilleres es aumento del 20% de su salario anual.

El último mes del año inicia con la intensidad a tope y no sólo por la fiebre de la navidad, sino por la enjundia con la que trabajadores del Colegio de Bachilleres buscan que se les dé respuesta a sus peticiones. Llevan rato exigiendo y, como no hay contestación, van unos bloqueos viales más.

Bloqueos del miembros del sindicato del Colegio de Bachilleres iniciarán a las 8:00 am

Para que se vayan previniendo, los miembros del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) advirtieron desde hace horas que, en las primeras horas de este 1 de diciembre, realizarán una serie de bloqueos la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México. No tantos como la vez pasada, pero van con una precisión quirúrgica que muy seguramente pondrán a los automovilistas a jalarse los pelos.

Según el memo que han circulado en redes y entre miembros del propio SINTCB, los del Colegio de Bachilleres amagan con bloquear tres importantes arterias del centro del país: Periférico Norte a la altura de Mundo E (para más placer, el corte vial será en ambos sentidos); Circuito Interior a la altura del aeropuerto, igual, en ambos sentidos y, por último, pero no con menos miras de afectar la circulación, en Calzada de Tlalpan, a la altura del SINTBC (también, va por ambos sentidos el bloqueo).

Bloqueo realizado por Sindicato Independiente del Colegio de Bachilleres / FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Sindicato del Colegio de Bachilleres exige aumento salarial

Aunque en las comunicaciones de los miembros del SINTCB se resaltan estos tres bloqueos, también se advierte que también se llevarán a cabo cortes en las vialidades cercanas a los diversos planteles, así como en las inmediaciones de las oficinas generales del Colegio de Bachilleres.

Marcha de integrantes del sindicato del Colegio de Bachilleres / FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Según el aviso que se puede ver en la página Facebook del sindicato independiente de los trabajadores del Colegio de Bachilleres, los mencionados bloqueos comenzarán a la mera hora en que muchos automovilistas salen de sus hogares: a las 8:00 am. No pretenden quedarse todo el día, pero sí el suficiente tiempo para que mucha gente comience mal su jornada: se prevé que los bloqueos duren dos horas, terminarán alrededor de las 10:00 am.

Recordemos que los trabajadores del Colegio de Bachilleres iniciaron huelga desde el pasado 16 de noviembre para exigir que se le dé respuesta a una serie de peticiones, como un incremento salarial del 20% y que se les cumpla la promesa presidencial de recuperación salarial efectivo.

