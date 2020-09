Aguas: Denuncian a grupo de boleros que amenazan y extorsionan en el Centro Histórico

Por mucho que nos duela admitirlo, en la actualidad cada vez es más complicado creer en las personas. Y es que aunque muchas personas están chambeando de lo que sea con tal de llevar el pan a su casa, otros sujetos –como los boleros de esta nota– sólo se dedican a engañar y extorsionar a las personas que a veces buscan echarles una mano.

Se trata del nuevo modus operandi que un grupo de boleros está realizando en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual consiste en ofrecer sus servicios a las personas que están en la Alameda Central. Sin embargo, al final el cliente termina con amenazas, golpes y extorsionados para no ser acusados de acoso sexual.

A través de Facebook un testigo dio a conocer la forma de operar de los boleros

El pasado 9 de septiembre y a través de una publicación de Facebook, una página llamada “Noticias CD-MX Oficial” dio a conocer un testimonio que relata la manera en la que opera este grupo de delincuentes, los cuales vio por primera vez en Reforma, a la altura del Caballito, mientas golpeaban a una pareja que al parecer no quiso caer en la extorsión.

“Estaban golpeando a un muchacho y su novia, le gritaban ‘paga culero si no te va a cargar tpm’ y más cosas amenazantes, eran como 6, la gente viendo que eran boleros todo mundo creyó que alguien pasado de listo no le quería pagar un servicio a uno de esos lacras, no le preste más atención y seguí caminando por avenida Juárez”, relata el testigo en la publicación, detallando que se fue a sentar a una banca pasando el Hemiciclo a Juárez.

Causan lástima a quienes ofrecer sus servicios para lustrar zapatos

“En eso llegó una de esas lacras que se dicen ser “boleros”, con toda la intención de causarte lastima para que accedas te dicen lo siguiente: ‘Te boleo tus zapatos, ando trabajando de esto porqué debo ayudar a mis papas y no hemos comido nada hoy y quiero sacar para llevarles un taco’. Ahí es cuando la gente se compadece, accede por ayudar, ahí es cuando esos lacras van cometer el robo/extorsión”, se lee en el texto.

La persona que relata lo acontecido indica que el bolero se la quisieron aplicar, pero no cayó y se fue del lugar. Sin embargo, al regresar se topó con que el mismo bolero atendía a un señor, esto mientras los cómplices del delincuente rodeaban la zona para esperar el momento del cobro, en donde le exigen al cliente un costo excesivo.

Amenazan con acusarlos de acoso sexual si los clientes no pagan lo que les piden

“Cuando terminan de bolearle los zapatos al señor, éste le pagó y en eso el lacra ese le dice: ¡¿Qué, esto qué?!, mirando el dinero con enojo. El señor le dice ‘pues me dijiste que 30 pesos’, y el lacra ese le dice ‘sí son 30 pesos pero de cada lado. Cada zapato tiene 4 lados así que son $240, y no se quiera pasar de v*rga sino aquí te doy suelo”. relata el testigo.

“Llegó una mujer con ellos y le dijo ‘eso que hiciste es un robo no te quieras pasar de ver… si no ahorita digo que me tocaste, te vas a chingar, paga y da una lana y no te denuncio que me tocaste’. O sea, ella ya calumniando al señor. Le empezaron a dar golpes así como zapes y empujones, el señor asustado les dio unos billetes y se fue rápido”, se lee en la denuncia pública.

Han difundido la foto de este grupo para que la gente evite ser víctimas de amenaza y extorsión

Como era de esperarse, el/la testigo también cuenta que luego de lo sucedido se acercó a los policías de la zona para pedir ayuda. Sin embargo, los uniformados –que obvio no actuaron como si alguien estuviera entregando cosas en el metro– le dijeron que los boleros sólo eran gente “humilde” trabajando, que si gustaba levantara una denuncia, pero sólo iba a proceder si tenía pruebas para comprobar el delito.

“Gente por favor cuídense. Si quieren bolear sus zapatos háganlo ustedes o en establecimientos fijos que están en todas partes de la ciudad.. no permitan que estas lacras les boleen sus zapatos porque vas a salir robado, extorsionado o hasta en la cárcel por las calumnias de estas lacras” , recomienda la persona del escrito a los ciudadanos de la CDMX, a quienes muestran una foto de los presuntos delincuentes.