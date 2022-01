Por si andaban con el pendiente: Bolsonaro se recupera de “obstrucción intestinal”

¿No podías dormir? Seguramente es porque te enteraste hace poquito que habían hospitalizado de emergencia al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aunque ya puedes estar más tranquilo y descansar como se debe, pues este martes 4 de enero dieron a conocer que el polémico mandatario ya se recupera de una “obstrucción intestinal”.

Bolsonaro se recupera de “obstrucción intestinal”

Según CNN, el Hospital Vila Nova Star de Sao Paulo, donde internaron al presidente de Brasil, informó que este martes Jair Bolsonaro ya se recupera de una “obstrucción intestinal” que padecía, pues ya ha sido eliminada.

Incluso, horas más tarde indicaron que el mandatario brasileño ya había evolucionado con buena aceptación de la dieta líquida que había tomado durante el día, por lo que también le retiraron la sonda nasogástrica.

“El tracto digestivo del paciente muestra signos de recuperación. Por el momento, no hay ningún pronóstico de alta”, dijo el hospital a pesar de las buenas nuevas para la familia de Bolsonaro.

Antes, habían dado a conocer que Jair Bolsonaro ya se había echado una caminata por el pasillo y que ya no tenía fiebre ni dolor abdominal. Igual agregaron que aún no saben si definitivamente no necesitará una cirugía por este problema.

Hospitalizan de emergencia a Bolsonaro

Ayer justo les contábamos que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, había tenido que ser hospitalizado de emergencia en el Hospital Vila Nova Star de Sao Paulo. Incluso se supo que tuvo que detener sus vacaciones luego de que lo tuvieran que internar urgentemente por un fuerte malestar abdominal.

Sobre esto, ayer medios locales brasileños señalaban que el mandatario estaba de vacaciones en Santa Catarina cuando, de repente, tuvo que ser trasladado de volada hasta Sao Paulo para que los hospitalizaran por ahí de las 03:00 horas. “De acuerdo con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Bolsonaro sintió un ‘malestar abdominal’, pero ‘se encuentra bien'”, reportó O Globo.