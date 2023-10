Lo que necesitas saber: En el hospital de Gaza no sólo había pacientes y médicos, sino también personas refugiadas. Más de mil, según las autoridades de Palestina.

De acuerdo con medios internacionales, el bombardeo realizado directamente contra un hospital de Gaza sería el ataque más mortífero de lo que va de la guerra sostenida entre Israel y Hamás.

Bombardeo a hospital de Gaza / Captura de pantalla

Autoridades de Palestina calculan que ataque a hospital de Gaza dejó 500 muertos

Lo anterior no sería exagerado, tomando en cuenta que, al momento del bombardeo, el hospital de Gaza daba cabida a cerca de mil refugiados. Además, ofrecía servicio a decenas de pacientes. Lamentablemente, entonces, la mayoría de las víctimas serían civiles, incluyendo médicos, enfermeras y personal que se encuentra en la zona del conflicto para ofrecer apoyo humanitario.

De acuerdo con la BBC, el ataque fue perpetrado contra el hospital Al-Ahli. En un primer reporte, las autoridades de Salud de Gaza informaron que cerca de 500 personas murieron. Desgraciadamente, se prevé que el número aumente a medida que se realicen labores de búsqueda y rescate.

Ataque a hospital de Gaza / Captura de pantalla

Israel acusa que Yihad Islámica es responsable del ataque

Respecto a los responsables del ataque al hospital de Gaza, las partes involucradas en el conflicto iniciado el pasado 7 de octubre se acusan una a otra. Según CNN, funcionarios palestinos señalan que el bombardeo fue obra de las fuerzas israelíes. Y, claro, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) niegan la autoría del ataque, culpando no a Hamás, sino al grupo palestino Yihad Islámica.

“Los datos de inteligencia de múltiples fuentes que tenemos en nuestras manos indican que la Yihad Islámica es responsable del lanzamiento fallido del cohete que impactó en el hospital de Gaza”, señalaron las FDI en un comunicado citado por medios internacionales.

Bombardeo a hospital de Gaza / Captura de pantalla

Biden dice que “fueron los del otro equipo”

Como se anunció al poco tiempo de iniciada la guerra, Joe Biden está en Israel e, inevitablemente, el ataque al hospital de Gaza tuvo que ser mencionado durante la reunión que sostuvo con el líder del país del Medio Oriente. Quizás no lo hizo de la mejor manera.

“Según lo que he visto, parece que fue hecho por el otro equipo, no por ustedes”, señaló Joe Biden sin pruebas de por medio. “Pero hay mucha gente que no está segura. Así que tenemos que superar muchas cosas”, agregó frente a medios y en compañía del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

