Bomberos de Guanajuato viajaron a Oregon para ayudar con los incendios

¿Se acuerdan cuanto el presidente Donald Trump dijo que cuando México enviaba gente, no enviaba a la mejor? El pasado 10 de septiembre, un grupo de bomberos del estado de Guanajuato, en México, llegaron al aeropuerto de Rogue Valley, en Oregon, Estados Unidos, para ayudar a los bomberos que lucharon contra el incendio de Almeda, mismo que comenzó en terrenos privados y llegó a consumir más de mil 200 hectáreas en zonas de Ashland, Talent, Phoenix y Medford.

A fire crew from Guanajuato, Mexico flew in to help us in the Rogue Valley!

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

We can’t thank you guys enough.

It’s another example of the sacrifice and care from all of our firefighters during this historic time. pic.twitter.com/ngeRqWgzIT

— Carmine Gemei (@CarmineKTVL) September 11, 2020