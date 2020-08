“Están mal informados”: Bonilla rechaza reporte que lo señala como agresor de la prensa en Baja California

Pues claro: qué mejor manera de refutar a un reporte que lo coloca como agresor de la prensa… que continuar con las agresiones. Esa fue la fórmula empleada por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

Recientemente se difundió el reporte de Prensa Bajo Fuego, en el que se señala que Bonilla no sólo es uno, sino el principal agresor de la prensa en Baja California. Según este reporte, se tienen documentadas 125 agresiones del gobierno de Bonilla contra medios de comunicación… de ese total, 89 han sido de parte del mandatario.

“El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, ha utilizado medios oficiales como las transmisiones que ofrece diariamente vía redes sociales, para expresarse en contra de periodistas y medios de comunicación, estigmatizarlos e inhibir el ejercicio de la libertad de expresión”, denuncia Prensa Bajo Fuego.

Aunque en el sitio de Prensa Bajo Fuego están todas las agresiones debidamente documentadas, el gobernador rechazó el informe. Según Bonilla, no agrede… nomás aplica el derecho de réplica.

“Una cosa es que no estemos de acuerdo con lo que publican y tengamos el derecho de réplica y les digamos que está mal la historia que escribieron, que no sabemos por qué la escribieron así… y otra cosa es que los agredamos”, señaló el mandatario. “Están muy mal informados”, agregó Bonilla, al ser cuestionado sobre el reporte de Prensa Bajo Fuego, según reporta Animal Político.

Lo que Bonilla dice que es “derecho de réplica”

Prensa Bajo Fuego es un proyecto que recurre a datos abiertos para, de manera colaborativa, evidenciar agresiones contra la prensa de Baja California y, así, intentar hacer frente a éstas.

Para hacer el reporte que se puede checar en su página web, un equipo analizó 470 videos publicados del 1 de noviembre de 2019 al 31 de julio pasado, en los que Bonilla y su equipo dieron cuenta de la situación de la seguridad, los programas sociales y el manejo de la pandemia.

Y, en todo ese material, no fueron pocas las veces en que el gobernador Bonilla y sus colaboradores expresaron dichos en contra de periodistas y medios de comunicación: “Esta revisión arrojó un total de 123 agresiones(ahora ya 125) que fueron transcritas y registradas en una base de datos abierta”.

Dichos como “este periódico Reforma, deforma la información” son para Bonilla una forma de ejercer su derecho de réplica… lo mismo que estas otras: “se casan con un compromiso político y empiezan a inventar”, “ni me voy a enojar por esas notas, he visto peores que han inventado” y “todos sabemos que esos periódicos no viven de lo que publican. Viven de lo que callan”.