Boris Johnson decreta nuevo confinamiento en Inglaterra por rebrote de coronavirus

La segunda ola del coronavirus está golpeado fuerte en Europa tal como sucedió con el brote inicial. Países como Francia, Italia y España ya tomaron nuevamente medidas de restricción para contener la propagación de COVID-19, y ahora tocó el turno a Inglaterra. El primer Ministro Boris Johnson anunció un nuevo confinamiento nacional para ese país.

Boris Johnson hizo el anuncio durante una entrevista televisada este sábado y posteriormente publicó una serie de tuits para dar detalles sobre este nuevo confinamiento en Inglaterra. “En este país, como en gran parte de Europa, el virus se está propagando incluso más rápido que en el peor de los casos razonables de nuestros asesores científicos”, señaló en Twitter.

In this country, as across much of Europe, the virus is spreading even faster than the reasonable worst case scenario of our scientific advisers.

If we fail to take action, then there is a real risk of depriving non-Covid patients of the care that they need from the NHS (1/10)

