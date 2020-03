Boris Johnson se suma a la lista de personajes de la elite política que resulta contagiada de coronavirus, esto en uno de los países más afectados por la enfermedad que tiene al mundo en alerta.

De acuerdo con la BBC, el primer ministro de Reino Unido se realizó la prueba para diagnosticar el COVID-19, resultando ésta positiva. La confirmación de esta información llegó de parte del área de Comunicación de Downing Street, la residencia oficial de Boris Johnson.

Según indica la información oficial, Johnson presenta síntomas leves de la enfermedad y se encuentra aislado en Downing Street.

“Se le realizó [al primer ministro] una prueba de detección de coronavirus por consejo personal del director médico de Inglaterra, el profesor Chris Whitty”, detalló el breve comunicado dado a conocer, luego de conocerse el resultado de la prueba.

Esta noticia se da en medio de la crisis sanitaria que atraviesa Reino Unido, siendo uno de los países con mayor número de casos de coronavirus, con más de 11 mil 600 casos confirmados y 578 personas fallecimientos.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020