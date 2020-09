Una bacteria causó la muerte de más de 300 elefantes en Botswana

Las imágenes dieron la vuelta al mundo y pusieron los ojos de la comunidad internacional en Botswana, ¿se acuerdan? El caso de la muerte de más de 300 elefantes en una de las zonas más importantes para la preservación de esta especie sacudió en julio al mundo. Ahora —aunque aún siguen las investigaciones— se sabe que los elefantes murieron a causa de una bacteria.

O más bien una cianobacteria que es capaz de producir toxinas que pueden envenenar a la fauna —tanto marina como terrestre. En el caso de Botswana, esta cianobacteria produjo una toxina en el agua que bebía este grupo de paquidermos.

Dr. Mmadi Reuben, the chief veterinary officer for Botswana’s Department of Wildlife and National Parks, told a news conference Monday that the cause was cyanobacteria, a waterborne bacteria that produces deadly toxins which can affect an elephant’s nervous system. #Bostwana

— VOA Africa (@VOAAfrica) September 21, 2020