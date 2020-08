Brad Hunter: Denuncian a presunto acosador australiano que violenta mujeres a través de Bumble y Tinder

Las apps de citas se han vuelto muy populares en los últimos años, pues son una forma práctica de poder conocer personas sin la necesidad de tener un primer contacto físico y hasta te dan chance de conocer un poco a alguien más antes de aventarte a una cita. Lamentablemente, también existe otro lado de la moneda, como el caso de Brad Hunter.

Quizá el nombre no te suene (o igual y sí porque te lo topaste en apps como Tinder o Bumble). Pues este sujeto de origen australiano ha sido acusado públicamente de violentar a las mujeres con las que conecta en dichas aplicaciones, mismas a las que exhibe como ‘trofeos’ y quien al parecer se dedica a hacer esto junto a otros amigos extranjeros.

La diputada Alessandra Rojo de la Vega denunció a Brad Hunter

La diputada Alessandra Rojo de la Vega, a través de un video publicado en su cuenta de Twitter, denunció públicamente a Brad Hunter, quien al parecer se dedica a ‘conquistar’ mujeres en los países a los que viaja y después, las graba para posteriormente presumirlas en redes sociales. Todo con el fin de vender cursos para aprender a ligar. WTF?!.

Antes de que unos empiecen con su “¿Y eso qué tiene de malo?”, cabe mencionar que de acuerdo con Alessandra Rojo, Brad Hunter –como se hace llamar en los perfiles de citas– ha sido denunciado por mujeres de varios países como Colombia y Brasil. Además, Hunter no sólo ha grabado y difundido los videos de las mujeres sin su consentimiento, sino que ha creado una especie de negocio bastante retorcido.

Brad Hunter está en México y por ello alertan a las demás mujeres

“Según el desgraciado es un conquistador internacional y presume el número de mujeres con las que tiene relaciones todos los días…. Él y sus amigos son violentadores, según ellos dan clases de seducción y cobran por sus videos”, menciona Rojo de la Vega. “¿Saben cuál es su éxito verdadero? Engañar a mujeres, seducirlas, grabar y difundir el fruto de su basura”, agrega.

La diputada continúa su relato indicando que denuncia a Brad Hunter, así como a los amigos de este sujeto, de manera pública y como una advertencia para las mujeres en México, pues el sujeto al parecer se encuentra en nuestro país y ya ha conseguido un par de víctimas durante su estadía. Pero también, para acabar con su modus operandi.

“Tengo testimonios de muchas mujeres que sintieron el terror de ser acosadas y lamentablemente, ser amenazadas ante una respuesta de ‘No quiero’. También, un sitio de internet donde este cuate presume y difunde sin consentimiento la imagen de miles de mujeres” dice Alessandra Rojo de la Vega, revelando que ya se está llevando este caso mediante la vía legal.

“La información es vital y hay muchas mujeres que aún no saben quién es este tipo, y muchas que pudieran estar sus fotos en este sitio sin que ellas lo sepan”, finaliza la diputada quien pide a quienes hayan sido víctimas de Brad Hunter, que se acerquen con ella por mensaje directo. “No queremos acosadores, no queremos que se diviertan o hagan negocio a costa de nuestra intimidad”, agrega.

El acosador australiano que se dice llamar “Brad Hunter” acosa a mujeres en apps de citas como Tinder o Bumble, al igual que sus amigos. Según el desagraciado es un “conquistador internacional” y presume el número de mujeres con las que tiene relaciones diario. Abro hilo👇🏽 pic.twitter.com/c7sOIqO5tS — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) August 17, 2020

Brad Hunter pertenece a un grupo misógino llamado PUA

Lo que Brad Hunter realiza (además de gandallismo) es algo que hacen los ‘Pick-up artists’ (PUA’s por sus siglas en inglés), un grupo misógino de hombres –también denominados como ‘artistas del amor’– que se dedican a acosar y salir con mujeres, demostrando que aún existen “hombres de verdad” y que la sociedad actual no está haciendo más débiles al sexo masculino.

Los ‘Pick-up artists’ pertenecen a una comunidad denominada Manosphere, misma en la que entran los llamados ‘incels’, que desarrollan un odio contra las mujeres por ser rechazados por las mismas. A este grupo también pertenecen otros grupos como “Men’s right’s activists” (MRA), que afirman los hombres sufren discriminación por ser hombres; y los “Men going their own way” (MGTOW), quienes básicamente rechazan tener cualquier contacto con mujeres por considerarlas abusivas.

Aunque el término y sus definiciones pueden sonar como algo sin sentido, estos grupos mencionados son una especie de supremacistas masculinos que a través de una red de sitios de internet, buscan expandir este modo de pensar e invitar a más ‘macho alfa’ a unirse a su club misógino que ha sido culpable de varias tragedias.

Una de ellas, por poner un ejemplo, fue la masacre ocurrida en Isla Vista, California, en el año 2014, donde un joven llamado Elliot Rodger, de 22 años de edad, asesinó a seis personas e hirió a una docena, quienes supuestamente eran mujeres que habían rechazado al chico y hombres con buen aspecto que tenían mucha suerte en el mundo de las citas.