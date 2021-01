Ya estuvo: Reino Unido terminó el proceso del Brexit oficialmente

Ya es oficial. A las 23 horas de este jueves 31 de diciembre de 2020 (hora local) terminó oficialmente el divorcio: el Reino Unido se separó de la Unión Europea, acto mejor conocido como Brexit. Y justo antes de que se cumpliera el periodo para la salida, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció un acuerdo político con España sobre la futura relación en torno al territorio de Gibraltar con la Unión Europea.

“El Reino Unido siempre ha estado, y seguirá estando, totalmente comprometido con la protección de los intereses de Gibraltar y su soberanía británica”, escribió el mandatario.

I wholeheartedly welcome today’s political agreement between the UK and Spain on Gibraltar’s future relationship with the EU. The UK has always been, and will remain, totally committed to the protection of the interests of Gibraltar and its British sovereignty 🇬🇮🇬🇧

