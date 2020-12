Bronco pide no ir a posadas, ya luego “agarramos un pedón juntos”, dice

A ver si así, tal vez pensó el Bronco. Lo cierto es que igual que otros gobernadores o la jefa de Gobierno de CDMX, Jaime Rodríguez Calderón pidió ya de neta, de amigos a la gente que no salga u organice posadas en este diciembre —mes en el que México ha registrado un aumento acelerado de los contagios de COVID-19. ¿Qué dijo el gobernador de Nuevo León?

En una confe de prensa del 11 de diciembre, el Bronco pidió a los regios y a las regias que tiren paro y no organicen fiestas porque “no hace falta” y ya para la otra mejor todos agarran un “pedón” juntos.

Sea lo que sea ésta vez tiene razón 😂😂🤣🤣 @LGSrock101 pic.twitter.com/VBeUJiuVUH — #paisdeimpunidad (@MarioRamsReys) December 12, 2020

Más o menos estas fueron sus palabras: “Los necesitamos, cuiden a su familia, no los dejen ir, no hagan posadas ¿eh? Prohibidas las posadas, no hace falta, ya que el virus se vaya, agarramos un pedón todos juntos.

El Bronco, Nuevo León y el COVID-19

Hasta el 13 de diciembre, la Secretaría de Salud (SSa) registró un millón 424 mil 802 casos acumulados y lamentablemente 113 mil 480 fallecimientos por coronavirus.

Se trata de una situación que tiene en alerta a CDMX —que junto con Estado de México llegó al límite de hospitalizaciones y por lo pronto en la Zona Metropolitana del Valle de México se pidió a la población que de verdad, si no tiene que salir de casa, no lo haga, pues los hospitales están llegando al máximo de su capacidad.

En el caso de Nuevo León, las autoridades sanitarias han registrado 73 mil 594 casos acumulados. ¿Qué hay de las hospitalizaciones? El estado está en color naranja del semáforo epidemiológico y el número de hospitalizaciones ha tenido un ligero incremento en los últimos días, dejando un total de mil 155 personas hospitalizadas por COVID-19.

Y la declaración del Bronco está un poco relacionada con las declaraciones de Claudia Sheinbaum, quien en días pasados explicó que las fiestas clandestinas podrían ser una causa del aumento acelerado de los contagios de coronavirus en la capital de México.

Así que el Bronco, a su estilo, aplicó el discurso de “más vale prevenir” y llamó a la gente a NO organizar fiestas en estos días. El mismo mensaje, pero de distinta forma, fue secundado por AMLO en la mañanera de este 14 de diciembre.

AMLO pide ayuda ante contagios

Por su parte, el presidente mandó el siguiente mensaje a la población:

“En estos 10 días ayuden, todos vamos a cuidarnos porque así evitamos que haya más contagios y saturación de hospitales. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos y sí podemos hacerlo sin la necesidad de que nos digan: ¡Firmes, no se muevan!”.

Y reforzó el discurso de “prohibido prohibir” para no implementar medidas más restrictivas para detener el aumento de contagios y hospitalizaciones —en el caso de CDMX, por ejemplo.