Brote de fiebre amarilla provoca 172 muertes en Nigeria

Apenas este viernes, 4 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer que un brote de fiebre amarilla en Nigeria, África, ha resultado en 172 muertes hasta este momento. De hecho, este brote significa un desafío para el sistema de salud de este país, que a la vez tiene que enfrentarse a la pandemia de COVID-19, a otras enfermedades regulares y a una crisis humanitaria en el noreste.

De acuerdo con información de AFP, Nigeria ha estado luchando contra varios brotes de fiebre amarilla desde 2017. Sin embargo, el que ha causado más de un centenar de fallecimientos, se detectó en el mes de noviembre, dijo a la prensa el vocero de la OMS, Tarik Jasarevic.

Al respecto, señaló: “Hasta el 24 de noviembre, se ha informado del brote en cinco estados de Nigeria: Delta, Enugu, Bauchi, Benue y Ebonyi”.

Luego agregó que han informado un total de 530 casos sospechosos, incluyendo 48 que se han confirmado por medio de pruebas de laboratorio, así como 172 muertes a causa de este brote de fiebre amarilla.

El vocero de la OMS además informó que las autoridades de Nigeria se centraron para responder a la pandemia de COVID-19; sin embargo, con esto limitaron los recursos humanos necesarios para realizar investigaciones y actividades para los brotes de fiebre amarilla.

Eso sí, han aumentado la capacidad en algunos hospitales para atender a pacientes con síntomas y complicaciones de fiebre amarilla. Incluso, 16 de los 36 estados de Nigeria y la capital federal han completado campañas de vacunación.

También se espera que seis estados más lo hagan en el primer trimestre de 2021, y que otros seis más lo hagan a finales del próximo año, lo que elevaría a 28, señaló la Organización Mundial de la Salud. Pero a pesar de esto, también indican que el porcentaje de personas inmunizadas contra la fiebre amarilla sigue siendo bajo en muchas partes de África.

Actualmente no existe un tratamiento específico para la fiebre amarilla, la cual suele transmitirse en puntos urbanos por los mosquitos. Por otra parte, Nigeria, como varios países de África, no ha sufrido la peor parte de la pandemia, aunque las autoridades temen por una nueva ola. Su situación actual son más de 68 mil casos de COVID-19 y mil 179 muertes.

